https://uz.sputniknews.ru/20220325/protesty-v-ispanii-oxvatili-58-gorodov---video-23571169.html

Протесты в Испании охватили 58 городов - видео

Протесты в Испании охватили 58 городов - видео

Манифестации охватили 58 городов. Они вызваны ростом цен на энергоносители.

2022-03-25T22:00+0500

2022-03-25T22:00+0500

2022-03-25T22:00+0500

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испания

митинг

протесты

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Жители Испании вышли на улицы с требованиями реформировать энергетический рынок. Митинги состоялись в 58 городах страны - видео с одного из них 25 марта опубликовал телеканал RT.Причина манифестаций - рост цен на энергоносители. Кроме этого, люди требуют от ЕС сохранить занятость населения и защитить домохозяйства от проблем, с которыми они столкнулись после объявления антироссийских мер за спецоперацию РФ на Украине.Напомним, на фоне спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. США, например, ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля, в результате чего в Штатах начали стремительно расти цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.Протесты затронули и Грецию, где 24 марта фермеры устроили митинг на тракторах - так они выразили недовольство повышением цен на газ. А в Германии, Италии и Испании тем временем сотни транспортников проезжают по улицам, перекрывая дороги и сигналя в знак протеста. Все они возмущены ростом цен на топливо и продукты питания из-за антироссийских санкций.

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испания, митинг, протесты