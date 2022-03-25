https://uz.sputniknews.ru/20220325/severnaya-koreya-podtverdila-zapusk-ballisticheskoy-rakety-xvason-17--video-23550337.html

Северная Корея подтвердила запуск баллистической ракеты "Хвасон-17" — видео

Северная Корея подтвердила запуск баллистической ракеты "Хвасон-17" — видео

Приказ о запуске ракеты отдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он заявил, что страна готовится к долгосрочному противостоянию с США, пишут местные СМИ.

2022-03-25T10:59+0500

2022-03-25T10:59+0500

2022-03-25T10:59+0500

в мире

северная корея

ракета

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. КНДР подтвердила, что 24 марта с ее территории был произведен запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17" в сторону Японского моря.Об этом передает агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).Ракета "Хвасон -17" поднялась в воздух на высоту более 6 тысяч километров и находилась в воздухе 71 минуту. За это время она преодолела расстояние в 1110 километров, превзойдя свою предшественницу "Хвасон-15".Запуск "Хвасон-17", в свою очередь, состоялся по завышенной, а не по обычной для максимальной дальности траектории. Данная ракета способна преодолеть расстояние более 15 тысяч километров, тем самым достигнув любой точки территории США.Это первый пуск МБР Северной Кореей более чем за четыре года. Приказ о запуске ракеты отдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он заявил, что страна готовится к долгосрочному противостоянию с США, пишут местные СМИ.В качестве ответной меры Южная Корея пустила ряд баллистических и крылатых ракет в сторону Японского моря.Мнение экспертаПроведенный КНДР пуск межконтинентальной баллистической ракеты говорит о высоких темпах развития северокорейской оборонной промышленности, которые позволят Пхеньяну в течении ближайших двух лет получить оружие, способное преодолевать ПРО США.Такое мнение высказал заявил доктор военных наук Константин Сивков.Эксперт предположил, что Северная Корея специально запустила ракету вертикально, чтобы не "дразнить" соседей. Сивков подчеркнул, что ракетная программа КНДР не нацелена на агрессию против Японии и Южной Кореи, ее цель — стратегическое сдерживание США.

северная корея

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северная корея, ракета