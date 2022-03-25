https://uz.sputniknews.ru/20220325/shri-lanku-lixoradit-moskitnym-virusom-zarazilis-sotni-chelovek-23551572.html

Шри-Ланку лихорадит: "москитным" вирусом заразились сотни человек

Шри-Ланку лихорадит: "москитным" вирусом заразились сотни человек

Всего за 2022 год зафиксировали более 12 тысяч случаев заболевания среди местных жителей и путешественников.

2022-03-25T13:23+0500

2022-03-25T13:23+0500

2022-03-25T13:23+0500

в мире

шри-ланка

вирус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/19/23551627_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_36029662a8abc4172d7ccd3879bed67f.jpg

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. На Шри-Ланке за неделю было выявлено более 700 случаев заболевания лихорадкой денге.Всего за 2022 год на острове зафиксировали более 12 тысяч случаев заболевания лихорадкой, 47 районов уже объявлены зонами высокого риска.Лихорадка денге или "ломающая костная лихорадка" — вирусное заболевание, которое передается через укус комара Aedes. Он живет очень близко к людям, как правило в густонаселенных районах, где есть застойные воды. Инкубационный период обычно составляет 4-10 дней, после чего состояние заразившегося начинает улучшаться.В крайних случаях заболевание может привести к летальному исходу, но это можно предотвратить, своевременно обратившись за медицинской помощью.Лихорадка денге распространена в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, Африке, на островах Тихого океана, Карибских острова и Ближнем Востоке. В этих регионах живут в общей сложности 2,5 миллиарда человек.Читайте также:

шри-ланка

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шри-ланка, вирус