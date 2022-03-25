Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20220325/shri-lanku-lixoradit-moskitnym-virusom-zarazilis-sotni-chelovek-23551572.html
Шри-Ланку лихорадит: "москитным" вирусом заразились сотни человек
Шри-Ланку лихорадит: "москитным" вирусом заразились сотни человек
Всего за 2022 год зафиксировали более 12 тысяч случаев заболевания среди местных жителей и путешественников.
2022-03-25T13:23+0500
2022-03-25T13:23+0500
в мире
шри-ланка
вирус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/19/23551627_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_36029662a8abc4172d7ccd3879bed67f.jpg
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. На Шри-Ланке за неделю было выявлено более 700 случаев заболевания лихорадкой денге.Всего за 2022 год на острове зафиксировали более 12 тысяч случаев заболевания лихорадкой, 47 районов уже объявлены зонами высокого риска.Лихорадка денге или "ломающая костная лихорадка" — вирусное заболевание, которое передается через укус комара Aedes. Он живет очень близко к людям, как правило в густонаселенных районах, где есть застойные воды. Инкубационный период обычно составляет 4-10 дней, после чего состояние заразившегося начинает улучшаться.В крайних случаях заболевание может привести к летальному исходу, но это можно предотвратить, своевременно обратившись за медицинской помощью.Лихорадка денге распространена в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, Африке, на островах Тихого океана, Карибских острова и Ближнем Востоке. В этих регионах живут в общей сложности 2,5 миллиарда человек.Читайте также:
шри-ланка
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/19/23551627_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c8f71c933d33cbe5b12dc14b12c05d05.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
шри-ланка, вирус

Шри-Ланку лихорадит: "москитным" вирусом заразились сотни человек

13:23 25.03.2022
© Depositphotos / PlottyPhotoКомар пьет кровь у человека, иллюстративное фото
Комар пьет кровь у человека, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2022
© Depositphotos / PlottyPhoto
Подписаться наYandex news
Что это за заболевание и какая сейчас ситуация на острове, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. На Шри-Ланке за неделю было выявлено более 700 случаев заболевания лихорадкой денге.
"За последнюю только неделю на острове было подтверждено в общей сложности 733 пациента с лихорадкой денге", — сообщил изданию Adaderana представитель национальной группы по борьбе с вирусом.
Всего за 2022 год на острове зафиксировали более 12 тысяч случаев заболевания лихорадкой, 47 районов уже объявлены зонами высокого риска.
Лихорадка денге или "ломающая костная лихорадка" — вирусное заболевание, которое передается через укус комара Aedes. Он живет очень близко к людям, как правило в густонаселенных районах, где есть застойные воды.
Инкубационный период обычно составляет 4-10 дней, после чего состояние заразившегося начинает улучшаться.
В крайних случаях заболевание может привести к летальному исходу, но это можно предотвратить, своевременно обратившись за медицинской помощью.
Лихорадка денге распространена в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, Африке, на островах Тихого океана, Карибских острова и Ближнем Востоке. В этих регионах живут в общей сложности 2,5 миллиарда человек.
Читайте также:
Криминалисты извлекли ДНК человека из комара >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0