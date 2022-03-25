https://uz.sputniknews.ru/20220325/tsena-na-neft-mojet-vzletet-do-200-dollarov-za-barrel-23546977.html

Цена на нефть может взлететь до 200 долларов за баррель

Цена на нефть может взлететь до 200 долларов за баррель

Цена бочки нефти 24 марта превысила 121 доллар. Эксперты сферы уверены, что это не предел.

2022-03-25T08:59+0500

2022-03-25T08:59+0500

2022-03-25T08:59+0500

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Трейдеры ожидают, что уже в этом году цена нефти может превысить 200 долларов за баррель.Так, например, британская газета Financial Times приводит слова французского бизнесмена Пьера Андурана, который предрекает увеличение цены нефти в два раза. По его прогнозам, стоимость сырья может достигнуть 250 долларов за баррель.Того же мнения придерживается и глава фонда RCMA’s Merchant Commodity Fund Даг Кинг. По его словам, нефтяной рынок ожидает "шоковое состояние", при котором цены могут достигнуть 200-250 долларов.В том, что изменения в нефтяной торговле будут долгосрочными, уверен и сотрудник финансовой корпорации Standard Chartered Алок Синх.Эксперты пришли к выводу, что США не смогут оперативно возместить уход России с европейского рынка энергоресурсов.На фоне спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. США, например, ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля.Президент Джо Байден заявил, что не все союзники в силах принять такие меры, но США могут на это пойти. При этом в самих Штатах начали стремительно расти цены на бензин, они уже бьют рекорды за все время наблюдения.На фоне этого резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет. Байден винит в этом Путина.

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цена, нефть, баррель