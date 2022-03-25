Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20220325/tsena-na-neft-mojet-vzletet-do-200-dollarov-za-barrel-23546977.html
Цена на нефть может взлететь до 200 долларов за баррель
Цена на нефть может взлететь до 200 долларов за баррель
Цена бочки нефти 24 марта превысила 121 доллар. Эксперты сферы уверены, что это не предел.
2022-03-25T08:59+0500
2022-03-25T08:59+0500
в мире
цена
нефть
баррель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0a/15974365_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_54aee74497acafd7a856b0d2dad4255c.jpg
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Трейдеры ожидают, что уже в этом году цена нефти может превысить 200 долларов за баррель.Так, например, британская газета Financial Times приводит слова французского бизнесмена Пьера Андурана, который предрекает увеличение цены нефти в два раза. По его прогнозам, стоимость сырья может достигнуть 250 долларов за баррель.Того же мнения придерживается и глава фонда RCMA’s Merchant Commodity Fund Даг Кинг. По его словам, нефтяной рынок ожидает "шоковое состояние", при котором цены могут достигнуть 200-250 долларов.В том, что изменения в нефтяной торговле будут долгосрочными, уверен и сотрудник финансовой корпорации Standard Chartered Алок Синх.Эксперты пришли к выводу, что США не смогут оперативно возместить уход России с европейского рынка энергоресурсов.На фоне спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. США, например, ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля.Президент Джо Байден заявил, что не все союзники в силах принять такие меры, но США могут на это пойти. При этом в самих Штатах начали стремительно расти цены на бензин, они уже бьют рекорды за все время наблюдения.На фоне этого резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет. Байден винит в этом Путина.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0a/15974365_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_2b74e2d7c0a0a08ffaf61f72e4ea723d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
цена, нефть, баррель

Цена на нефть может взлететь до 200 долларов за баррель

08:59 25.03.2022
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2022
© Sputnik / Максим Богодвид
/
Перейти в фотобанк
Подписаться наYandex news
Цена бочки нефти 24 марта превысила 121 доллар. Эксперты сферы уверены, что это не предел.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Трейдеры ожидают, что уже в этом году цена нефти может превысить 200 долларов за баррель.
© SputnikДинамика цен на нефть
Динамика цен на нефть - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2022
Динамика цен на нефть
© Sputnik
Так, например, британская газета Financial Times приводит слова французского бизнесмена Пьера Андурана, который предрекает увеличение цены нефти в два раза. По его прогнозам, стоимость сырья может достигнуть 250 долларов за баррель.
"Мы не придем к нормализации ситуации в течение ближайших месяцев. Я думаю, мы теряем российские поставки в Европу навсегда", – цитирует бизнесмена РИА Новости.
Того же мнения придерживается и глава фонда RCMA’s Merchant Commodity Fund Даг Кинг. По его словам, нефтяной рынок ожидает "шоковое состояние", при котором цены могут достигнуть 200-250 долларов.
В том, что изменения в нефтяной торговле будут долгосрочными, уверен и сотрудник финансовой корпорации Standard Chartered Алок Синх.
Эксперты пришли к выводу, что США не смогут оперативно возместить уход России с европейского рынка энергоресурсов.
На фоне спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. США, например, ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля.
Президент Джо Байден заявил, что не все союзники в силах принять такие меры, но США могут на это пойти. При этом в самих Штатах начали стремительно расти цены на бензин, они уже бьют рекорды за все время наблюдения.
На фоне этого резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.
Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет. Байден винит в этом Путина.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0