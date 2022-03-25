https://uz.sputniknews.ru/20220325/umer-vladimir-jirinovskiy--smi-23558219.html

Умер Владимир Жириновский — СМИ

Умер Владимир Жириновский — СМИ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин между тем опроверг информацию. В Минздраве также дали комментарий.

2022-03-25T13:53+0500

2022-03-25T13:53+0500

2022-03-25T14:22+0500

россия

владимир жириновский

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский, пишут российские СМИ.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина.Спикер Госдумы Вячеслав Володин между тем эту информацию опроверг. Жириновский, по его словам, жив.Со 2 февраля Жириновский находился в больнице — политик боролся с последствиями коронавируса. В Минздраве России в пятницу заявили, что состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь.

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владимир жириновский