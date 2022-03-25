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Умер Владимир Жириновский — СМИ
Умер Владимир Жириновский — СМИ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин между тем опроверг информацию. В Минздраве также дали комментарий.
2022-03-25T13:53+0500
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россия
владимир жириновский
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский, пишут российские СМИ.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина.Спикер Госдумы Вячеслав Володин между тем эту информацию опроверг. Жириновский, по его словам, жив.Со 2 февраля Жириновский находился в больнице — политик боролся с последствиями коронавируса. В Минздраве России в пятницу заявили, что состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь.
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Умер Владимир Жириновский — СМИ

13:53 25.03.2022 (обновлено: 14:22 25.03.2022)
© Sputnik / Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2022
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин между тем опроверг информацию. В Минздраве также дали комментарий.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский, пишут российские СМИ.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин между тем эту информацию опроверг. Жириновский, по его словам, жив.

"Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления", — написал Володин в своем Telegram-канале.

Со 2 февраля Жириновский находился в больнице — политик боролся с последствиями коронавируса.
В Минздраве России в пятницу заявили, что состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь.
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