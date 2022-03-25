https://uz.sputniknews.ru/20220325/uzbekistan-i-rossiya-vosstanovyat-jeleznodorojnoe-soobschenie-23570010.html

Узбекистан и Россия восстановят железнодорожное сообщение

Узбекистан и Россия восстановят железнодорожное сообщение

Пассажирские перевозки между странами были "заморожены" с марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

2022-03-25T19:20+0500

2022-03-25T19:20+0500

2022-03-25T19:20+0500

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Власти Узбекистана надеются возобновить регулярное пассажирское железнодорожное сообщение с Россией в апреле. Об этом сообщил министр транспорта республики Ильхом Махкамов, передает агентство РИА Новости."Мы ждем сейчас, когда коллеги из Российской Федерации дадут нам добро. Прогнозы есть, мы все-таки ожидаем, что с 1 апреля у нас получится", — отметил глава Минтранса в кулуарах международного инвестиционного форума в Ташкенте.Махкамов упомянул, что возобновление железнодорожного сообщения с Россией является крайне актуальным в настоящее время, так как существует большой контингент людей, которые нуждаются в этом, и ориентироваться только на авиасообщение неправильно.Ранее пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекистанские железные дороги") сообщила, что с 1 апреля планируется возобновить регулярное пассажирское сообщение с Казахстаном.Узбекистан приостановил внешнее пассажирское железнодорожное сообщение в марте 2020 года в связи с пандемией.

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узбекистан, коронавирус covid-19