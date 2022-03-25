https://uz.sputniknews.ru/20220325/uzbekistan-uvelichil-proizvodstvo-benzina-na-58-23547523.html

Узбекистан увеличил производство бензина на 5,8%

Узбекистан увеличил производство бензина на 5,8%

Новые данные Госкомстата ищите в нашем обзоре.

2022-03-25T08:31+0500

2022-03-25T08:31+0500

2022-03-25T08:31+0500

общество

бензин

узбекистан

автомобили

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. За январь-февраль этого года Узбекистан произвел 196 тысячи тонн автомобильного бензина.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем его производства увеличился на 5,8%. Об этом свидетельствуют данные Госкомитета по статистике. Наряду с этим, за два месяца произведены следующие виды промышленной продукции:В Узбекистане за два месяца нынешнего года выпущено 39 922 легковых авто, 68 автобусов, 425 грузовиков и 32,8 тысяч автомобильных двигателей.По данным Госкомстата, объем производства легковушек увеличился на 17 546 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По объему выпуска первое место заняла Lacetti-Gentra (12 340 машин).Далее следует Cobalt — 10 787 авто, затем Damas — 9 283. Автомобилей Nexia T-250 выпущено 2 902, Spark — 890 штук.По состоянию на 1 января 2022 года, на тысчу узбекистанцев приходится в среднем 87 автомобилей.

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бензин, узбекистан, автомобили