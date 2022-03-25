https://uz.sputniknews.ru/20220325/v-gosdume-predlojili-sozdat-tribunal-dlya-rukovodstva-ukrainy--video-23545907.html
В Госдуме предложили создать трибунал для руководства Украины — видео
В Госдуме предложили создать трибунал для руководства Украины — видео
Соответствующие органы собирают свидетельства преступлений, совершенных киевским режимом, которые рассмотрит военный трибунал.
2022-03-25T08:01+0500
2022-03-25T08:01+0500
2022-03-25T08:01+0500
видео
госдума
украина
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Об этом в интервью Sputnik рассказал заместителем председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы России Артем Туров, выступивший автором инициативы.По его словам, все те люди, которые стоят за этим на Украине, должны быть осуждены. Речь о тактики ВСУ и нацбатальонов, которые удержавают в заложниках мирное население, уничтожают при отступлении гражданскую инфраструктуру, срывают работу гумкоридоров.Все это, по словам Турова, может расцениваться и должно быть обязательно расследовано военным трибуналом.При этом, отмечает он, объединенный Запад делает все возможное, чтобы скорее эвакуировать этих людей, так как их свидетельства могут стать достоянием гласности.По словам политика, преступной украинской власти удастся уйти от правосудия только в двух случаях — подробности в эксклюзивном интервью “Sputnik на русском”.
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MIA „Rosiya Segodnya“
госдума, украина, видео
В Госдуме предложили создать трибунал для руководства Украины — видео
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Соответствующие органы собирают свидетельства преступлений, совершенных киевским режимом, которые рассмотрит военный трибунал.
Об этом в интервью Sputnik рассказал заместителем председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы России Артем Туров, выступивший автором инициативы.
По его словам, все те люди, которые стоят за этим на Украине, должны быть осуждены. Речь о тактики ВСУ и нацбатальонов, которые удержавают в заложниках мирное население, уничтожают при отступлении гражданскую инфраструктуру, срывают работу гумкоридоров.
Все это, по словам Турова, может расцениваться и должно быть обязательно расследовано военным трибуналом.
При этом, отмечает он, объединенный Запад делает все возможное, чтобы скорее эвакуировать этих людей, так как их свидетельства могут стать достоянием гласности.
“Потому что за ними стоят определенные страны Североатлантического альянса, которые занимались кураторством и готовили те или иные подразделения, и в первую очередь они и управляют ситуацией, которая сейчас происходит”, - говорит Туров.
По словам политика, преступной украинской власти удастся уйти от правосудия только в двух случаях — подробности в эксклюзивном интервью “Sputnik на русском
”.