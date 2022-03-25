https://uz.sputniknews.ru/20220325/v-gosdume-predlojili-sozdat-tribunal-dlya-rukovodstva-ukrainy--video-23545907.html

В Госдуме предложили создать трибунал для руководства Украины — видео

В Госдуме предложили создать трибунал для руководства Украины — видео

Соответствующие органы собирают свидетельства преступлений, совершенных киевским режимом, которые рассмотрит военный трибунал.

2022-03-25T08:01+0500

2022-03-25T08:01+0500

2022-03-25T08:01+0500

видео

госдума

украина

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Об этом в интервью Sputnik рассказал заместителем председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы России Артем Туров, выступивший автором инициативы.По его словам, все те люди, которые стоят за этим на Украине, должны быть осуждены. Речь о тактики ВСУ и нацбатальонов, которые удержавают в заложниках мирное население, уничтожают при отступлении гражданскую инфраструктуру, срывают работу гумкоридоров.Все это, по словам Турова, может расцениваться и должно быть обязательно расследовано военным трибуналом.При этом, отмечает он, объединенный Запад делает все возможное, чтобы скорее эвакуировать этих людей, так как их свидетельства могут стать достоянием гласности.По словам политика, преступной украинской власти удастся уйти от правосудия только в двух случаях — подробности в эксклюзивном интервью “Sputnik на русском”.

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госдума, украина, видео