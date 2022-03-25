https://uz.sputniknews.ru/20220325/v-namangane-startuet-futbolnyy-turnir-navruz-cup---2022-23558050.html

В Намангане стартует футбольный турнир “Navruz Cup - 2022”

В Намангане стартует футбольный турнир “Navruz Cup - 2022”

В международных играх участвуют команды четырех стран – Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Уганда. Расписание матчей – в нашем материале.

2022-03-25T14:20+0500

2022-03-25T14:20+0500

2022-03-25T14:20+0500

спорт

наманган

футбол

узбекистан

кыргызстан

таджикистан

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В Намангане сегодня состоится первый матч международного товарищеского турнира по футболу “Navruz Cup - 2022”. В турнире сыграют сборные Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Уганды, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Ассоциации футбола Узбекистана."Первый матч турнира состоится в 15:30 между Угандой и Таджикистаном. Судить дебаты будет судейская коллегия во главе с Рустамом Лутфуллиным. Матч между Узбекистаном и Кыргызстаном состоится в 19:00. Главным арбитром был назначен Насрулло Кабиров", — говорится в сообщении пресс-службы.Финальный матч “Navruz Cup" же состоится 29 марта в 19:00, после – церемония награждения. Как заявили в Ассоциации футбола, подобные турниры ведомство планирует проводить на регулярной основе.Все матчи турнира пройдут в Центральном стадионе города Намангана, который может вместить 22 тыс зрителей. Стоимость билетов – 30-50 тыс сумов.В нынешних играх сборная Узбекистана сыграет в полном составе. Напомним, сборные Узбекистана и Кыргызстана до сих пор встречались восемь раз, и все матчи завершались победов Узбекистана.

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наманган, футбол, узбекистан, кыргызстан, таджикистан