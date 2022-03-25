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https://uz.sputniknews.ru/20220325/v-uzbekistane-otsenili-buduschee-bankovskogo-turizma-iz-rossii-23548375.html
В Узбекистане оценили будущее "банковского" туризма из России
В Узбекистане оценили будущее "банковского" туризма из России
Ранее россиянам начали предлагать туры якобы за рубеж для оформления банковских карт.
2022-03-25T10:34+0500
2022-03-25T10:34+0500
общество
туризм
банковская карта
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Компании Узбекистана готовы работать с турами из России по оформлению банковских карт платежных систем Visa и Mastercard в стране, если будет спрос на такой вид туризма от российских граждан.Об этом РИА Новости сообщил представитель Ассоциации частных туристических организаций республики.В Ассоциации напомнили, что в начале марта между правительствами Узбекистана и России был подписан подписал план из 20 мероприятий по созданию условий для роста двустороннего турпотока. В рамках документа планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный туристический маршрут "Великий Шелковый путь", создать специальные турпакеты по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма. Кроме того, запланирована организация ознакомительных туров для студентов России и Узбекистана.В 2021 году Узбекистан посетили 190,5 тысячи туристов из России против почти 450 тысяч в "допандемийном" 2019-м.На фоне проведения Россией спецоперации по демилитаризации Украины ряд российских и белорусских банков были отключены от системы обмена финансовой информацией SWIFT. В начала марта международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Центробанк пояснял, что платежные карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать Национальная система платежных карт, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.
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туризм, банковская карта

В Узбекистане оценили будущее "банковского" туризма из России

10:34 25.03.2022
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2022
© Sputnik / Александр Кряжев
/
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Ранее россиянам начали предлагать туры якобы за рубеж для оформления банковских карт.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Компании Узбекистана готовы работать с турами из России по оформлению банковских карт платежных систем Visa и Mastercard в стране, если будет спрос на такой вид туризма от российских граждан.
Об этом РИА Новости сообщил представитель Ассоциации частных туристических организаций республики.
"За VISA в Узбекистан" по фиксированной стоимости

Ранее российская туристическая компания "Веди Групп" сообщила, что в апреле запустит туры в Узбекистан, целью которых является оформление банковских карт платежных систем Visa и Mastercard.

Цены на такую путевку якобы начинаются от 23 тысяч рублей с человека.

Туроператор заявил, что в стоимость входят проживание, трансфер, сопровождение при посещении банка, подготовка документов и медицинская страховка. Авиабилеты и экскурсии оплачиваются дополнительно.

"Из России пока такие специальные туры не предлагают. Но если со стороны российских туристов будет на них спрос, то мы готовы подключиться", — сказал представитель ассоциации, комментируя возможный интерес турфирм Узбекистана к такому виду турпродукта.
В Ассоциации напомнили, что в начале марта между правительствами Узбекистана и России был подписан подписал план из 20 мероприятий по созданию условий для роста двустороннего турпотока.
В рамках документа планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный туристический маршрут "Великий Шелковый путь", создать специальные турпакеты по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма.
Кроме того, запланирована организация ознакомительных туров для студентов России и Узбекистана.
В 2021 году Узбекистан посетили 190,5 тысячи туристов из России против почти 450 тысяч в "допандемийном" 2019-м.
На фоне проведения Россией спецоперации по демилитаризации Украины ряд российских и белорусских банков были отключены от системы обмена финансовой информацией SWIFT.
В начала марта международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Центробанк пояснял, что платежные карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать Национальная система платежных карт, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.
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