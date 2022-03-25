В Узбекистане оценили будущее "банковского" туризма из России
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© Sputnik / Александр Кряжев/
Ранее россиянам начали предлагать туры якобы за рубеж для оформления банковских карт.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Компании Узбекистана готовы работать с турами из России по оформлению банковских карт платежных систем Visa и Mastercard в стране, если будет спрос на такой вид туризма от российских граждан.
Об этом РИА Новости сообщил представитель Ассоциации частных туристических организаций республики.
"За VISA в Узбекистан" по фиксированной стоимости
Ранее российская туристическая компания "Веди Групп" сообщила, что в апреле запустит туры в Узбекистан, целью которых является оформление банковских карт платежных систем Visa и Mastercard.
Цены на такую путевку якобы начинаются от 23 тысяч рублей с человека.
Туроператор заявил, что в стоимость входят проживание, трансфер, сопровождение при посещении банка, подготовка документов и медицинская страховка. Авиабилеты и экскурсии оплачиваются дополнительно.
"Из России пока такие специальные туры не предлагают. Но если со стороны российских туристов будет на них спрос, то мы готовы подключиться", — сказал представитель ассоциации, комментируя возможный интерес турфирм Узбекистана к такому виду турпродукта.
В Ассоциации напомнили, что в начале марта между правительствами Узбекистана и России был подписан подписал план из 20 мероприятий по созданию условий для роста двустороннего турпотока.
В рамках документа планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный туристический маршрут "Великий Шелковый путь", создать специальные турпакеты по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма.
Кроме того, запланирована организация ознакомительных туров для студентов России и Узбекистана.
В 2021 году Узбекистан посетили 190,5 тысячи туристов из России против почти 450 тысяч в "допандемийном" 2019-м.
На фоне проведения Россией спецоперации по демилитаризации Украины ряд российских и белорусских банков были отключены от системы обмена финансовой информацией SWIFT.
В начала марта международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Центробанк пояснял, что платежные карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать Национальная система платежных карт, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.