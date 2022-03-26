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https://uz.sputniknews.ru/20220326/23583404.html
Конная игра Бузкаши в Таджикистане
Конная игра Бузкаши в Таджикистане
У каждого народа есть свои неповторимые игры. В Средней Азии любят конные состязания, когда всадники сражаются за тушу животного. В Таджикистане такую игру называют Бузкаши.
2022-03-26T22:15+0500
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фото
таджикистан
игра
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фото, таджикистан, игра

Конная игра Бузкаши в Таджикистане

22:15 26.03.2022
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У каждого народа есть свои неповторимые игры. В Средней Азии любят конные состязания, когда всадники сражаются за тушу животного. В Таджикистане такую игру называют Бузкаши.
© Sputnik / Amir Isaev / Перейти в фотобанк

Участники конной игры Бузкаши, которая проходит в поселке Дангара.

Участники конной игры Бузкаши, которая проходит в поселке Дангара. - Sputnik Узбекистан
1/10
© Sputnik / Amir Isaev
/
Перейти в фотобанк

Участники конной игры Бузкаши, которая проходит в поселке Дангара.

© Sputnik / Amir Isaev / Перейти в фотобанк

Участники и зрители конной игры Бузкаши.

Участники и зрители конной игры Бузкаши. - Sputnik Узбекистан
2/10
© Sputnik / Amir Isaev
/
Перейти в фотобанк

Участники и зрители конной игры Бузкаши.

© Sputnik / Amir Isaev / Перейти в фотобанк

Зрители наблюдают за конным состязанием.

Зрители наблюдают за конным состязанием. - Sputnik Узбекистан
3/10
© Sputnik / Amir Isaev
/
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Зрители наблюдают за конным состязанием.

© Sputnik / Amir Isaev / Перейти в фотобанк

Участник состязания с тушей козла.

Участник состязания с тушей козла. - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik / Amir Isaev
/
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Участник состязания с тушей козла.

© Sputnik / Amir Isaev / Перейти в фотобанк

Схватка может быть весьма ожесточенной.

Схватка может быть весьма ожесточенной. - Sputnik Узбекистан
5/10
© Sputnik / Amir Isaev
/
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Схватка может быть весьма ожесточенной.

© Sputnik / Amir Isaev / Перейти в фотобанк

В игре могут участвовать десятки всадников.

В игре могут участвовать десятки всадников. - Sputnik Узбекистан
6/10
© Sputnik / Amir Isaev
/
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В игре могут участвовать десятки всадников.

© Sputnik / Amir Isaev / Перейти в фотобанк

Верблюд - приз для победителей.

Верблюд - приз для победителей. - Sputnik Узбекистан
7/10
© Sputnik / Amir Isaev
/
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Верблюд - приз для победителей.

© Sputnik / Amir Isaev / Перейти в фотобанк

Участник конной игры Бузкаши,.

Участник конной игры Бузкаши,. - Sputnik Узбекистан
8/10
© Sputnik / Amir Isaev
/
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Участник конной игры Бузкаши,.

© Sputnik / Amir Isaev / Перейти в фотобанк

Зрители наблюдают за конной игрой Бузкаши в поселке Дангара.

Зрители наблюдают за конной игрой Бузкаши в поселке Дангара. - Sputnik Узбекистан
9/10
© Sputnik / Amir Isaev
/
Перейти в фотобанк

Зрители наблюдают за конной игрой Бузкаши в поселке Дангара.

© Sputnik / Amir Isaev / Перейти в фотобанк

Бузкаши - национальная спортивная игра, в ходе которой всадники борются за обезглавленную тушу козла.

Бузкаши - национальная спортивная игра, в ходе которой всадники борются за обезглавленную тушу козла. - Sputnik Узбекистан
10/10
© Sputnik / Amir Isaev
/
Перейти в фотобанк

Бузкаши - национальная спортивная игра, в ходе которой всадники борются за обезглавленную тушу козла.

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