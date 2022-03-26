Конная игра Бузкаши в Таджикистане

© Sputnik / Amir Isaev / Перейти в фотобанк
Участники конной игры Бузкаши, которая проходит в поселке Дангара.
1/10
Участники конной игры Бузкаши, которая проходит в поселке Дангара.
2/10
Участники и зрители конной игры Бузкаши.
3/10
Зрители наблюдают за конным состязанием.
4/10
Участник состязания с тушей козла.
5/10
Схватка может быть весьма ожесточенной.
6/10
В игре могут участвовать десятки всадников.
7/10
Верблюд - приз для победителей.
8/10
Участник конной игры Бузкаши,.
© Sputnik / Amir Isaev / Перейти в фотобанк
Зрители наблюдают за конной игрой Бузкаши в поселке Дангара.
9/10
Зрители наблюдают за конной игрой Бузкаши в поселке Дангара.
© Sputnik / Amir Isaev / Перейти в фотобанк
Бузкаши - национальная спортивная игра, в ходе которой всадники борются за обезглавленную тушу козла.
10/10
Бузкаши - национальная спортивная игра, в ходе которой всадники борются за обезглавленную тушу козла.