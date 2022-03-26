https://uz.sputniknews.ru/20220326/v-bosfore-obnarujili-minu---video-23578513.html

В Босфоре обнаружили мину - видео

В Босфоре обнаружили мину - видео

СМИ Турции сообщают о похожем на мину предмете, дрейфующем на входе в пролив. 26.03.2022, Sputnik Узбекистан

2022-03-26T15:01+0500

2022-03-26T15:01+0500

2022-03-26T15:01+0500

специальная военная операция россии в донбассе

турция

босфор

мина

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ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. Средства массовой информации Турции сообщают о "похожем на мину" объекте, дрейфующем у входа в пролив Босфор.Видео подозрительного предмета разлетелось по социальным сетям.Возможно, это одна из украинских мин, установленных у берегов Одессы. Несколько таких снарядов, сорвавшихся с якорных цепей, уже были замечены в море.Ранее ФСБ России предупреждало, что украинские военные установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный и из них может сорваться с креплений и вместе с течением попасть в пролив Босфор и далее в Средиземное море. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заверил, что Министерство обороны его страны примет все необходимые меры против этого.В середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также: Ударное совершенство Ка-52 на Украине

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турция, босфор, мина