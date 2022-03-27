https://uz.sputniknews.ru/20220327/bayden-ubil-amerikanskuyu-mechtu--tramp-23586029.html

Байден убил "американскую мечту" — Трамп

Байден убил "американскую мечту" — Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп назвал Джо Байдена виновным в ситуации вокруг Украины, высокой инфляции и росте цен на бензин.

2022-03-27T12:02+0500

2022-03-27T12:02+0500

2022-03-27T12:02+0500

в мире

джо байден

мечта

трамп

украина

инфляция

рост цен

бензин

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ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден убил "американскую мечту", пишет РИА Новости.На митинге со сторонниками в городе Коммерс, штата Джорджия, экс-президент назвал нынешнюю администрацию виноватой в ситуации вокруг Украины, высокой инфляции и росте цен на бензин. По его словам, ситуация вокруг Украины развивалась был иначе, если бы США возглавлял он, а не Байден, которого назвал "сонным сукиным сыном".Он связал происходящее вокруг Украины с неудачами США при выводе войск из Афганистана. Также Трамп обратил внимание на проблемы Штатов в отношении с НАТО. По его мнению, люди не верят США.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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джо байден, мечта, трамп, украина, инфляция, рост цен, бензин