https://uz.sputniknews.ru/20220327/bayden-ubil-amerikanskuyu-mechtu--tramp-23586029.html
Байден убил "американскую мечту" — Трамп
Байден убил "американскую мечту" — Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп назвал Джо Байдена виновным в ситуации вокруг Украины, высокой инфляции и росте цен на бензин.
2022-03-27T12:02+0500
2022-03-27T12:02+0500
2022-03-27T12:02+0500
в мире
джо байден
мечта
трамп
украина
инфляция
рост цен
бензин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/10/20089147_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0a522cc012651a4f8368f9a03fb16a4d.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден убил "американскую мечту", пишет РИА Новости.На митинге со сторонниками в городе Коммерс, штата Джорджия, экс-президент назвал нынешнюю администрацию виноватой в ситуации вокруг Украины, высокой инфляции и росте цен на бензин. По его словам, ситуация вокруг Украины развивалась был иначе, если бы США возглавлял он, а не Байден, которого назвал "сонным сукиным сыном".Он связал происходящее вокруг Украины с неудачами США при выводе войск из Афганистана. Также Трамп обратил внимание на проблемы Штатов в отношении с НАТО. По его мнению, люди не верят США.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/10/20089147_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_554841eb72596ba795a9c06fb96164c4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
джо байден, мечта, трамп, украина, инфляция, рост цен, бензин
Байден убил "американскую мечту" — Трамп
Подписаться на
Бывший президент США Дональд Трамп назвал Джо Байдена виновным в ситуации вокруг Украины, высокой инфляции и росте цен на бензин.
ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден убил "американскую мечту", пишет РИА Новости
.
На митинге со сторонниками в городе Коммерс, штата Джорджия, экс-президент назвал нынешнюю администрацию виноватой в ситуации вокруг Украины, высокой инфляции и росте цен на бензин.
"Можете взять пять худших президентов американской истории, посадить вместе, и они не причинят такого вреда, как Джо Байден всего за 15 месяцев. За год он убил американскую мечту", — сказал Трамп.
По его словам, ситуация вокруг Украины развивалась был иначе, если бы США возглавлял он, а не Байден, которого назвал "сонным сукиным сыном".
"Демократы плохи в экономике, ужасны в вопросе инфляции, плохи в контексте Украины, этого никогда не должно было случиться", — сказал Трамп.
Он связал происходящее вокруг Украины с неудачами США при выводе войск из Афганистана. Также Трамп обратил внимание на проблемы Штатов в отношении с НАТО. По его мнению, люди не верят США.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.