https://uz.sputniknews.ru/20220327/evropa-pomojet-rossii-postroit-novyy-gazoprovod-v-kitay-23592594.html

Европа поможет России построить новый газопровод в Китай

Европа поможет России построить новый газопровод в Китай

Уже есть достаточные основания предполагать, что Европа действительно будет постепенно отказываться от российских энергоносителей. Обсуждаться могут только темпы и объемы отказа.

2022-03-27T19:03+0500

2022-03-27T19:03+0500

2022-03-27T19:03+0500

колумнисты

европа

китай

газопровод

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В любом случае быстрых решений тут нет, даже в нефтяной сфере — это месяцы и где-то годы. А в газовой сфере речь идет о годах и десятилетиях. В свою очередь, наша страна будет переориентировать свои поставки нефти и газа на восток.При этом мотиваций для отказа от российских энергоносителей две. Первая, официально заявляемая, — санкции. Но так как эти поставки в конечном счете будут переориентированы, то эффект от таких санкций ограниченный, хотя жизнь они усложняют обеим сторонам. Вторая, и, возможно, не менее веская причина — это опасения излишней зависимости самой Европы от российских энергоносителей, что становится особенно критично при обострении отношений.Тут, правда, не исключено (хотя и не обязательно), что сработает любопытный парадокс. Те поставки, которые заместить проще всего, частично могут и сохраняться в течение длительного срока. Именно в силу того, что в случае какого-либо форс-мажора будет просто от них отказаться. И, соответственно, наоборот. Заменить проще всего уголь. Далее идет нефть — здесь относительно легко заместить морские поставки (они преобладают), сложнее — трубопроводные.То есть для наливных (нефть) и сыпучих (уголь) продуктов в случае отказа произойдет взаимообмен, когда российские поставки пойдут на прочие рынки, замещая объемы, которые раньше шли на эти неевропейские рынки, а теперь будут продаваться в Европу.Правда, здесь уже появляются эффекты второго порядка. Для всех участников это дополнительные транспортные расходы. Кроме того, для нашей страны, как мы видим, в нефтяной сфере есть проблемы с заходом в порты, фрахтом, страховками и прочими техническими вопросами, которые в конечном счете будут решены. Но пока все это может привести к временному снижению объемов экспорта или же к необходимости предоставлять покупателям дисконт к биржевой цене нефти. Конечно, вся эта схема по неэффективному с точки зрения географии обмену приведет к дефициту танкерного флота и дополнительным расходам энергии (и, кстати, выбросам углекислого газа — если кому-то это важно) — за счет более длительной транспортировки.С газом все сложнее, чем с нефтью и углем. Сначала цифры. По данным Международного энергетического агентства, в прошлом году ЕС импортировал 140 миллиардов кубометров газа по трубопроводам и 15 миллиардов в виде СПГ. В сумме это 45 процентов импорта и 40 процентов потребления. Эти цифры ниже еще не опубликованной газпромовской статистики экспорта в дальнее зарубежье, так как она включает в себя Турцию и Сербию. С учетом этих стран можно ожидать около 170 миллиардов суммарного газопроводного экспорта в западном направлении.В любом случае по итогам 2021 года мы видим достаточно низкий объем экспорта в Европу. Это связано с тем, что осенью "Газпром" стал уменьшать объем поставок, а также с падением спроса из-за высоких цен на газ. Если оставить за скобками нетипичный коронавирусный 2020 год, то традиционно в дальнее зарубежье на запад "Газпром" экспортировал около 200 миллиардов кубометров только трубопроводного газа. Сейчас с же Европа претендует на дальнейшее снижение импорта от и без того низкой базы 2021 года.Проще всего для Европы заменить российский СПГ. Тут можно провести аналогии с нефтью — в том смысле, что стороны просто "обменяются поставками". Например, Катар, который последнее время все большие объемы направляет в Азию, может переместить часть поставок в Европу, так как транспортное плечо сопоставимое, правда придется платить сборы за проход через Суэцкий канал. Компания "Ямал СПГ" же имеет минимальное транспортное плечо именно с европейским рынком. Но здесь есть и хорошие новости: если мы все же увидим хотя бы летом перенаправление ямальского СПГ в Азию, то здесь следует ожидать активизации использования Северного морского пути (СМП) в восточном направлении. Зимой пока придется двигаться в обход, длинным маршрутом в западном направлении, но уже через несколько лет (с достройкой необходимых ледоколов) можно ожидать и круглогодичное использование СМП, для этого нужно будет формировать караваны из судов, чтобы эффективно использовать возможности ледокольной проводки.Наконец, самое сложное и для ЕС, и для нас — газопроводные поставки. Поменяться объемами, как с нефтью, здесь не получится. А весь объем прочего глобального предложения, по сути, уже разделен между потребителями. Поэтому сейчас попытки заместить российский газ, "пылесося" свободный СПГ с рынка, приводят к тому, что с каждым дополнительным кубометром напряжение и цены на глобальном газовом рынке будет только усиливаться. Соответственно, "Газпром" будет продавать снизившиеся объемы газа в Европу по все более высоким ценам.А что в таком случае без СПГ делать Азии? Придется наращивать добычу угля, что уже начал делать Китай, хотя это не лучший вариант. Ведь тогда придется откатить на несколько лет назад экологические успехи, причем не абстрактную климатическую повестку, а решение конкретных проблем с качеством воздуха в крупных городах. А во многих странах Азии новая газовая генерация изначально строилась только под использование СПГ.Так или иначе, какие-то шаги по снижению спроса на газ Европа будет предпринимать, планов уже озвучено много. Всего понемногу: энергоэффективность, ВИЭ, опять-таки уголь и, конечно, "не забудьте снизить температуру в квартире".Но главное сейчас — что будет через пять лет, так как примерно в эти сроки можно получить СПГ с новых заводов, не учтенных рынком. Возможный ответ на этот вопрос есть в подписанном 25 марта США и ЕС соглашении по европейской энергобезопасности.Согласно этому документу уже в 2022 году США увеличат объем поставок в Европу на 15 миллиардов кубометров. Но от какой базы отсчет и за счет какого ресурса это будет сделано, осталось пока неясным, что признают даже наблюдатели, поддерживающие Европу в отказе от российского газа. Поэтому главное — дополнительные 50 миллиардов кубометров до 2030 года, это именно новый и, что важно, гарантированный американский СПГ, который не придется, как это происходит сейчас, перекупать с рынка.В недавнем материале мы подробно обсуждали, почему Европа раньше не озаботилась получением гарантированных поставок из США. Вкратце напомним: причина в нежелании ЕС отказываться от ценообразования на основе европейских газовых бирж. Но это не устраивало американских производителей. И вот — в подписанном документе напрямую говорится, что ЕС готов принять ценообразование на СПГ на американских принципах, то есть с привязкой к внутренним ценам США на газ. Как, собственно, это работает для всех остальных покупателей.Подытожим. По сумме факторов мы, возможно, действительно увидим уменьшение российского импорта в этом году и в среднесрочной перспективе. Но остается главный и непредсказуемый фактор спроса на газ — погода, которая может как помочь Евросоюзу реализовать свои усилия, так и, напротив, полностью перечеркнуть их, а объем спроса на российский газ даже превысит объемы прошлого года.В долгосрочной перспективе можно ожидать замещение пятидесяти миллиардов кубометров на СПГ из США. Но Россия и до всех новых проблем планировала строить "Силу Сибири — 2", где, в отличие от "Силы Сибири —1", ресурсная база — это запасы Западной Сибири и Ямала, которые сейчас идут в Европу.Сейчас, конечно, все эти процессы ускорятся, в конце февраля "Газпром" уже подписал договор на проектирование этого проходящего через Монголию газопровода в Китай. Кстати, по совпадению, мощность новой трубы — те же 50 миллиардов кубометров.Конечно, это дополнительные расходы. Но "Газпрому" очень помогает текущая конъюнктура. Совсем недавно 300 долларов за тысячу кубометров в ЕС считалось очень хорошей ценой для "Газпрома". Допустим, в текущем году средняя цена реализации составит 500 долларов, такой сценарий вполне вероятный. Реализация, скажем, 150 миллиардов кубометров с наценкой в 200 долларов к хорошей стандартной цене — это дополнительные 30 миллиардов долларов выручки! Конечно, часть уйдет на оплату пошлины, налоги и прочие расходы, но даже за сумму, сопоставимую с дополнительной прибылью одного года, можно построить новый газопровод в Китай, который будет служить десятки лет.Источник: РИА Новости

европа

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Александр Собко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1242/10/12421012_204:0:935:731_100x100_80_0_0_b3a9449768bd38cdc12ca5591df738fb.jpg

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европа, китай, газопровод