https://uz.sputniknews.ru/20220327/jiteli-zapadnyx-stran-oschutili-antirossiyskie-sanktsii--cnn-23584409.html

Жители западных стран ощутили антироссийские санкции — CNN

Жители западных стран ощутили антироссийские санкции — CNN

Западные СМИ, да и сам президент США, признают влияние антироссийских санкций на американцев и европейцев. Цены бьют рекорды и останавливаться не собираются. При этом Россия пока еще никак не ответила.

2022-03-27T11:04+0500

2022-03-27T11:04+0500

2022-03-27T11:04+0500

в мире

санкции

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президент

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рекорд

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ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. Жители западных стран уже ощутили на себе последствия антироссийских санкций, пишет CNN.По данным издания, вероятность рецессии в США в 2023 году, по прогнозу Goldman Sachs, выросла до 35 процентов.Санкции, а также нарушения в цепочке поставок привели к резкому росту цен на энергоносители и продукты питания. Европейцы опасаются, что мир оказался “на пороге продовольственного кризиса”.По мере роста цен на газ сокращаются поставки удобрений. Это, в свою очередь, привело к резкому росту цен на пшеницу, кукурузу, растительные масла и сою.Накануне на переговорах с лидерами стран НАТО в Брюсселе американский президент Джо Байден признал, что антироссийские санкции спровоцируют дефицит продуктов, причем, как в Европе, так и в самих Штатах.В США, например, по данным американских СМИ, продукты питания уже подорожали на 8 процентов, а стоимость бензина бьет рекорды всех лет наблюдения.О том, что мир вступает в продовольственный кризис, говорил и Макрон. Дошло до того, что правительство Франции в связи с ростом цен рассматривает возможность введения продуктовых ваучеров, а британские власти снижают налоги на топливо, чтобы оно оставалось доступным.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ, которая началась на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Как показывает практика последних дней, антироссийские санкции сказываются и на тех странах, кто их вводил. При этом сама Россия до сих пор еще не ввела ответные меры.

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санкции, сми, президент, сша, цены, рекорд