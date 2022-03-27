https://uz.sputniknews.ru/20220327/kakie-izmeneniya-jdut-uzbekistantsev-s-1-aprelya-23586545.html

Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 апреля

Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 апреля

Налоги, соцвыплаты и субсидии. О самых важных изменениях в законодательстве, вступающих в силу с 1 апреля, читайте в традиционном обзоре Sputnik Узбекистан.

2022-03-27T11:33+0500

2022-03-27T11:33+0500

2022-03-27T11:33+0500

общество

изменения

налоги

законодательство

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. С 1 апреля 2022 года в Узбекистан вступают в силу некоторые законодательные изменения, которые коснутся, в первую очередь, налогов, социальных выплат и субсидий. Так, снижается ставка социального налога для предпринимателей некоторых сфер до 1 процента. Это коснется предпринимателей в сфере розничной торговли и общественного питания, гостиничных услуг, пассажирских и грузовых перевозок, ремонта и технического обслуживания транспортных средств, компьютерных услуг, ремонта бытовой техники, агро- и ветеринарных услуг, а также услуг, оказываемых в развлекательных центрах.Данная ставка будет действовать с 1 апреля 2022 года по 1 января 2025. Применяться будет, если по итогам текущего отчетного (налогового) периода доходы составляют не менее 60 процентов совокупной прибыли.Льгота коснется и организации, в общем доходе которых не менее 60 процентов составляет прибыль от производства национальных музыкальных инструментов.Дивиденды на акции физлиц освобождаются от налога на доходыС 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2024 года:Кроме того местным эмитентам предоставляется право по рекомендации андеррайтера размещать свои акции на зарубежных фондовых рынках после предварительного размещения на РФБ "Тошкент" или размещать одновременно в местных и зарубежных фондовых биржах.Увеличен минимальный размер пособия по инвалидностиМинимальный размер пособия по инвалидности, выплачиваемого нетрудоспособным гражданам, а также пенсии по инвалидности при неполном стаже работы с учетом доплаты повышается с 440 000 сумов до 622 000 сумов.Кроме того вводится ежемесячная выплата пособия в размере 500 тысяч сумов законному представителю ребенка, занятому уходом за ребенком-инвалидом до 18 лет, нуждающимся в постороннем уходе.Женщинам увеличат субсидии и соцпомощьРазмер субсидий, выделяемых женщинам-предпринимателям, начинающим свою предпринимательскую деятельность, повышается с 7 до 10 миллионов сумов.Органам исполнительной власти на местах разрешено приобретать социальное жилье по согласованию с комиссиями "Халкпарвар" на вторичном рынке жилья для аренды женщин, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это также касается женщин, включенных в "Женскую", "Молодежную" и "Железную" тетради, а также достигших совершеннолетия сирот либо оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилье.Наряду с этим, женщины, потерявшие кормильца освобождаются от родительского взноса, уплачиваемого в государственные дошкольные образовательные организации за воспитание их детей.Разрешается принимать на воспитание детей в возрасте от двух до трех лет государственным дошкольным образовательным организациям, работающим на неполную мощность, на платной основе.Бесплатные путевки в санаторий для одиноких престарелыхОдинокие престарелые граждане, нуждающиеся в постороннем уходе, один раз в год направляются в санатории для оздоровления на бесплатной основе.Кроме того малообеспеченным пожилым гражданам с тяжелыми условиями приобретаются лекарственные средства, медицинские и специальные протезно-ортопедические изделия на основе рецептов врачей исходя из трехмесячной потребности, а также покрываются расходы на проведение хирургических операций.Пожилым гражданам с диагнозом тяжелых заболеваний или инвалидностью компенсируется до 50 процентов стоимости лекарственных средств на основе рецептов врачей исходя из трехмесячной потребности.Представителям старшего поколения покрываются расходы на приобретение абонементов для занятия физической культурой и спортом, билеты в государственные театры и музеи.Общественный контроль за вырубкой деревьев усиливаетсяВводится порядок, в соответствии с которым лица, отправившие фотоснимки и видеозаписи о фактах незаконной вырубки, повреждения, уничтожения или пересадки в другое место деревьев и саженцев в специальную информационную систему МВД и Госкомэкологии, поощряются денежной премией, равной одному размеру БРВ.Покрываются расходы на обучение рыбоводствуНачиная с 1 апреля 2022 года по 1 января 2025 года для покрытия расходов физических лиц по обучению на учебных курсах разведению рыбы выделяется разовая субсидия, не превышающая двукратного размера базовой расчетной величины, за счет средств Фонда привлечения населения к предпринимательству Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства;Расходы по привлечению экспертов и специалистов рыбной отрасли из зарубежных стран, а также по выплате предприятиями — членами Ассоциации "Узбекбаликсаноат" до 50 процентов их годового размера оплаты труда в части, не превышающей эквивалента 1 тысячи долларов США, покрываются из Фонда развития рыбоводства.

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изменения, налоги, законодательство, узбекистан