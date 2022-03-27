https://uz.sputniknews.ru/20220327/kakoe-obsledovanie-proyti-posle-koronavirusa-23595374.html

Какое обследование пройти после коронавируса

Какое обследование пройти после коронавируса

Волна заболеваемости идет на спад, но надо оценить ущерб, который коронавирус нанес здоровью. Для этого необходимо пройти ряд обследований, если вы переболели COVID-19.

2022-03-27T22:03+0500

2022-03-27T22:03+0500

2022-03-27T22:03+0500

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коронавирус covid-19

здоровье

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На фоне снижения противоэпидемических ограничений людям, которые перенесли коронавирусную инфекцию, самое время пройти обследование и проверить, к каким последствиям привела болезнь, отметила врач-терапевт Татьяна Романенко.Поскольку в первую очередь коронавирус наносил удар по легким человека, этому органу нужно уделить особое внимание, считает она.После легких надо проверить сердце, продолжила врач. Нередко после вирусных инфекций появляются осложнения, которые называются миокардит и эндокардит. Чтобы их выявить, надо сделать УЗИ сердца, эхокардиографию и записать ЭКГ.Кроме этого, врач напомнила о необходимости после COVID-19 особенно внимательно следить за артериальным давлением. Если вы измеряете давление, и оно больше 130/80, то надо записаться на прием к терапевту, и он определит дальнейший ход обследования. Низкое давление – это тоже повод обратиться к врачу, добавила Татьяна Романенко.Она советует также сдать общий анализ крови и проверить, нет ли анемии.

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коронавирус covid-19, здоровье