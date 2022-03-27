https://uz.sputniknews.ru/20220327/lgotnikam-vydali-lekarstv-na-23-mlrd-sumov-23591679.html

Льготникам выдали лекарств на 23 млрд сумов

Льготникам выдали лекарств на 23 млрд сумов

В прошлом году льготным категориям граждан предоставлено лекарств и других медицинских изделий почти на 23 млрд сумов.

2022-03-27T17:33+0500

2022-03-27T17:33+0500

2022-03-27T17:33+0500

общество

льготники

лекарства

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ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. В 2021 году 13 категориям граждан, имеющим соответствующие льготы, через аптеки системы АО Dori-Darmon были бесплатно предоставлены лекарственные средства и изделия медицинского назначения на сумму 22,9 млрд сумов.Об этом сообщили на пресс-конференции в АИМК представители Агентства по развитию фармацевтической отрасли.Компания Dori-Darmon выполняет социальную функцию по обеспечению населения качественными и доступными лекарственными средствами. В ее системе работают 2 078 социальных аптек и аптечных пунктов, из них — 1 318 расположены в сельской местности.Кроме того, на специально оборудованных автомобилях организованно 120 мобильных аптек, которые доставляют необходимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения населению, проживающему в отдаленных районах страны.С начала нынешнего года в аптеках по доступным ценам продается экспресс-тест для выявления коронавируса в домашних условиях за 15 минут.Правительством утвержден перечень из 13 категорий лиц, имеющих право на льготное обеспечение лекарственными средствами при амбулаторном лечении.В 2020 году через аптеки системы компании Dori-Darmon были бесплатно выданы лекарственные средства и изделия медицинского назначения на сумму 15,7 млрд сумов.

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льготники, лекарства