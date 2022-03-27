https://uz.sputniknews.ru/20220327/rossiyskie-su-25-unichtojayut-voennye-sklady-ukrainy--video-23587439.html
Российские Су-25 уничтожают военные склады Украины — видео
Российские Су-25 уничтожают военные склады Украины — видео
Российские штурмовиков уничтожили склады с боеприпасами и вооружением ВСУ. Боевые полеты выполнялись в ночных условиях.
2022-03-27T13:01+0500
2022-03-27T13:01+0500
2022-03-27T13:01+0500
специальная военная операция россии в донбассе
су-25
украина
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ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. Минобороны РФ в воскресенье опубликовало видео, показывающее ночное уничтожение российскими штурмовиками Су-25 военных складов Украины.На видео демонстрируется ночной взлёт штурмовика Су-25 с полосы. Затем показана запись с прицела самолёта — он поражает цель неуправляемыми реактивными снарядами.На следующих кадрах представлен объективный контроль поражения — беспилотник снимает попадание по объекту. Кроме того, в стоп-кадре с его камеры виден пикирующий на цель российский Су-25.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.
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су-25, украина
Российские Су-25 уничтожают военные склады Украины — видео
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Российские штурмовиков уничтожили склады с боеприпасами и вооружением ВСУ. Боевые полеты выполнялись в ночных условиях.
ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. Минобороны РФ в воскресенье опубликовало видео, показывающее ночное уничтожение российскими штурмовиками Су-25 военных складов Украины.
На видео демонстрируется ночной взлёт штурмовика Су-25 с полосы. Затем показана запись с прицела самолёта — он поражает цель неуправляемыми реактивными снарядами.
На следующих кадрах представлен объективный контроль поражения — беспилотник снимает попадание по объекту. Кроме того, в стоп-кадре с его камеры виден пикирующий на цель российский Су-25.
"Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили склады с боеприпасами и вооружением ВСУ. Поражение наземных целей выполнялось авиационным ракетным вооружением. Полеты на боевое применение выполнялись в ночных условиях", — рассказали в Минобороны.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.