https://uz.sputniknews.ru/20220327/rossiyskie-su-25-unichtojayut-voennye-sklady-ukrainy--video-23587439.html

Российские Су-25 уничтожают военные склады Украины — видео

Российские Су-25 уничтожают военные склады Украины — видео

Российские штурмовиков уничтожили склады с боеприпасами и вооружением ВСУ. Боевые полеты выполнялись в ночных условиях.

2022-03-27T13:01+0500

2022-03-27T13:01+0500

2022-03-27T13:01+0500

специальная военная операция россии в донбассе

су-25

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1b/23587412_0:0:3232:1819_1920x0_80_0_0_52970ab14e2199fc12a7400d282d2a1b.jpg

ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. Минобороны РФ в воскресенье опубликовало видео, показывающее ночное уничтожение российскими штурмовиками Су-25 военных складов Украины.На видео демонстрируется ночной взлёт штурмовика Су-25 с полосы. Затем показана запись с прицела самолёта — он поражает цель неуправляемыми реактивными снарядами.На следующих кадрах представлен объективный контроль поражения — беспилотник снимает попадание по объекту. Кроме того, в стоп-кадре с его камеры виден пикирующий на цель российский Су-25.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

су-25, украина