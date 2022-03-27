https://uz.sputniknews.ru/20220327/skolko-yaits-mojno-upotreblyat-v-nedelyu-23595506.html
Сколько яиц можно употреблять в неделю
Сколько яиц можно употреблять в неделю
О норме потребления яиц и безопасных сроках его хранения рассказала врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова.
2022-03-27T23:01+0500
2022-03-27T23:01+0500
2022-03-27T23:01+0500
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яйца
врач
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В куриных яйцах содержится идеальный по усвояемости белок, а также кальций, фосфор, лецитин и кальциферол, отмечает Александра Разаренова. По ее словам, максимальную пользу здоровью принесет употребление пяти-шести яиц в течение недели, при этом за один день лучше съедать не более двух-трех яиц.Пациентам с некоторыми заболеваниями следует ограничивать количество яиц в своем рационе, продолжила она. Это касается людей с хроническими и острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также с высоким риском развития сердечно-сосудистых катастроф и избыточным весом. Им стоит ограничиться одним яйцом в день три-четыре раза в неделю.Несмотря на то, что срок годности яиц обычно указан на упаковке, покупателям стоит принимать во внимание и другие моменты, связанные с условиями хранения продукта.Врач не рекомендует держать яйца на дверце холодильника: когда она открывается, продукт нагревается. Вне холодильника яйца можно хранить в темноте при температуре не выше 20 градусов и влажности воздуха 70-75 процентов. Мыть их можно только перед употреблением, заключила Разаренова.
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яйца, врач
Сколько яиц можно употреблять в неделю
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О норме потребления яиц и безопасных сроках его хранения рассказала врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова.
В куриных яйцах содержится идеальный по усвояемости белок, а также кальций, фосфор, лецитин и кальциферол, отмечает Александра Разаренова.
По ее словам, максимальную пользу здоровью принесет употребление пяти-шести яиц в течение недели, при этом за один день лучше съедать не более двух-трех яиц.
"Здоровый взрослый человек может употреблять до двух-трех яиц в день. Яичного белка — больше. В теории, здоровый человек может употреблять и большее количество яиц в день, но я сторонница разнообразия в тарелке. Поэтому пять-шесть яиц в неделю станут хорошим дополнением к другим незаменимым формам белка: к мясу, рыбе, птице, продуктам моря и субпродуктам", — объяснила врач.
Пациентам с некоторыми заболеваниями следует ограничивать количество яиц в своем рационе, продолжила она. Это касается людей с хроническими и острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также с высоким риском развития сердечно-сосудистых катастроф и избыточным весом. Им стоит ограничиться одним яйцом в день три-четыре раза в неделю.
Несмотря на то, что срок годности яиц обычно указан на упаковке, покупателям стоит принимать во внимание и другие моменты, связанные с условиями хранения продукта.
"Срок годности столовых яиц с маркировкой буквой "С" будет составлять около 25 дней при температуре от нуля до плюс 20 градусов, при температуре от минус двух до нуля градусов — не более 90 суток. Диетическое яйцо с маркировкой "Д" имеет ограниченный до семи дней срок годности", — предупредила Разаренова.
Врач не рекомендует держать яйца на дверце холодильника: когда она открывается, продукт нагревается. Вне холодильника яйца можно хранить в темноте при температуре не выше 20 градусов и влажности воздуха 70-75 процентов. Мыть их можно только перед употреблением, заключила Разаренова.