https://uz.sputniknews.ru/20220327/skolko-yaits-mojno-upotreblyat-v-nedelyu-23595506.html

Сколько яиц можно употреблять в неделю

Сколько яиц можно употреблять в неделю

О норме потребления яиц и безопасных сроках его хранения рассказала врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова.

2022-03-27T23:01+0500

2022-03-27T23:01+0500

2022-03-27T23:01+0500

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яйца

врач

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В куриных яйцах содержится идеальный по усвояемости белок, а также кальций, фосфор, лецитин и кальциферол, отмечает Александра Разаренова. По ее словам, максимальную пользу здоровью принесет употребление пяти-шести яиц в течение недели, при этом за один день лучше съедать не более двух-трех яиц.Пациентам с некоторыми заболеваниями следует ограничивать количество яиц в своем рационе, продолжила она. Это касается людей с хроническими и острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также с высоким риском развития сердечно-сосудистых катастроф и избыточным весом. Им стоит ограничиться одним яйцом в день три-четыре раза в неделю.Несмотря на то, что срок годности яиц обычно указан на упаковке, покупателям стоит принимать во внимание и другие моменты, связанные с условиями хранения продукта.Врач не рекомендует держать яйца на дверце холодильника: когда она открывается, продукт нагревается. Вне холодильника яйца можно хранить в темноте при температуре не выше 20 градусов и влажности воздуха 70-75 процентов. Мыть их можно только перед употреблением, заключила Разаренова.

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яйца, врач