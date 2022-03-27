https://uz.sputniknews.ru/20220327/tamojennyy-komitet-soobschil-o-krupnyx-kadrovyx-perestanovkax-23591284.html

Таможенный комитет сообщил о крупных кадровых перестановках

Таможенный комитет сообщил о крупных кадровых перестановках

Кадровые перестановки затронули, как центральный аппарат, так и региональные управления.

2022-03-27T17:06+0500

2022-03-27T17:06+0500

2022-03-27T17:06+0500

общество

государственный таможенный комитет узбекистана

кадровые перестановки

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ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. В руководстве Государственного таможенного комитета Узбекистана произведены крупные кадровые назначения.По данным ведомства, они затронули в том числе и региональные управления.Так, первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета стал Ильхом Мухторов, заместителем председателя ГТК — Отабек Ибрагимов.Занимавший пост зампредседателя ГТК Муталибджон Салиев возглавил Наманганское областное таможенное управление, главой Ташкентского областного управления стал Олимжон Ходжиматов.Таможенное управление Республики Каракалпакстан возглавил Ильхомбек Казаков, Хорезмское областное управление — Максудбек Клычев, Андижанское — Бахтиер Муратов.Гайрат Насиров назначен начальником специализированного таможенного комплекса "Ташкент-АЭРО".

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государственный таможенный комитет узбекистана, кадровые перестановки