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https://uz.sputniknews.ru/20220327/tamojennyy-komitet-soobschil-o-krupnyx-kadrovyx-perestanovkax-23591284.html
Таможенный комитет сообщил о крупных кадровых перестановках
Таможенный комитет сообщил о крупных кадровых перестановках
Кадровые перестановки затронули, как центральный аппарат, так и региональные управления.
2022-03-27T17:06+0500
2022-03-27T17:06+0500
общество
государственный таможенный комитет узбекистана
кадровые перестановки
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ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. В руководстве Государственного таможенного комитета Узбекистана произведены крупные кадровые назначения.По данным ведомства, они затронули в том числе и региональные управления.Так, первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета стал Ильхом Мухторов, заместителем председателя ГТК — Отабек Ибрагимов.Занимавший пост зампредседателя ГТК Муталибджон Салиев возглавил Наманганское областное таможенное управление, главой Ташкентского областного управления стал Олимжон Ходжиматов.Таможенное управление Республики Каракалпакстан возглавил Ильхомбек Казаков, Хорезмское областное управление — Максудбек Клычев, Андижанское — Бахтиер Муратов.Гайрат Насиров назначен начальником специализированного таможенного комплекса "Ташкент-АЭРО".
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государственный таможенный комитет узбекистана, кадровые перестановки

Таможенный комитет сообщил о крупных кадровых перестановках

17:06 27.03.2022
© Государственный таможенный комитет УзбекистанаТоржественное собрание, посвященное Дню защитников Родины, иллюстративное фото
Торжественное собрание, посвященное Дню защитников Родины, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.03.2022
© Государственный таможенный комитет Узбекистана
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Кадровые перестановки затронули как центральный аппарат, так и региональные управления.
ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. В руководстве Государственного таможенного комитета Узбекистана произведены крупные кадровые назначения.
По данным ведомства, они затронули в том числе и региональные управления.
Так, первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета стал Ильхом Мухторов, заместителем председателя ГТК — Отабек Ибрагимов.
Занимавший пост зампредседателя ГТК Муталибджон Салиев возглавил Наманганское областное таможенное управление, главой Ташкентского областного управления стал Олимжон Ходжиматов.
Таможенное управление Республики Каракалпакстан возглавил Ильхомбек Казаков, Хорезмское областное управление — Максудбек Клычев, Андижанское — Бахтиер Муратов.
Гайрат Насиров назначен начальником специализированного таможенного комплекса "Ташкент-АЭРО".
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