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В ЛНР может пройти референдум о присоединении к России
В ЛНР может пройти референдум о присоединении к России
Руководство Луганской народной республики не исключают, что в ближайшее время может пройти референдум о вхождении в состав России.
2022-03-27T16:07+0500
2022-03-27T16:07+0500
2022-03-27T16:07+0500
специальная военная операция россии в донбассе
лнр
референдум
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ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. В Луганской народной республике в ближайшее время может пройти референдум о вступлении в состав Российской Федерации.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу республики Леонида Пасечника.По мнению председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, республики вправе принять такое решение, если оно не противоречит их конституциям."Россия признала суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. Органы власти этих республик вправе принимать любые решения в соответствии со своими конституциями", — заявил он.В пятницу Министерство обороны России заявило об освобождении 93 процентов территории ЛНР.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.
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лнр, референдум
В ЛНР может пройти референдум о присоединении к России
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Руководство Луганской народной республики не исключает, что в ближайшее время может пройти референдум о вхождении в состав России.
ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. В Луганской народной республике в ближайшее время может пройти референдум о вступлении в состав Российской Федерации.
Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на главу республики Леонида Пасечника.
"Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ", — заявил Пасечник на встрече с иностранными журналистами.
По мнению председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, республики вправе принять такое решение, если оно не противоречит их конституциям.
"Россия признала суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. Органы власти этих республик вправе принимать любые решения в соответствии со своими конституциями", — заявил он.
В пятницу Министерство обороны России заявило об освобождении 93 процентов территории ЛНР.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.