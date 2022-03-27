https://uz.sputniknews.ru/20220327/v-lnr-mojet-proyti-referendum-o-prisoedinenii-k-rossii-23590088.html

В ЛНР может пройти референдум о присоединении к России

В ЛНР может пройти референдум о присоединении к России

Руководство Луганской народной республики не исключают, что в ближайшее время может пройти референдум о вхождении в состав России.

2022-03-27T16:07+0500

2022-03-27T16:07+0500

2022-03-27T16:07+0500

специальная военная операция россии в донбассе

лнр

референдум

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ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. В Луганской народной республике в ближайшее время может пройти референдум о вступлении в состав Российской Федерации.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу республики Леонида Пасечника.По мнению председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, республики вправе принять такое решение, если оно не противоречит их конституциям."Россия признала суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. Органы власти этих республик вправе принимать любые решения в соответствии со своими конституциями", — заявил он.В пятницу Министерство обороны России заявило об освобождении 93 процентов территории ЛНР.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.

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