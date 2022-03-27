https://uz.sputniknews.ru/20220327/v-termeze-obsudili-regionalnye-transportnye-svyazi-23593626.html
В Термезе обсудили региональные транспортные связи
В Термезе обсудили региональные транспортные связи
Представители Узбекистана, Пакистана и Афганистана 26-27 марта обсудили проблемы, возникающие при транспортировке грузов по территории этих стран, и пути их решения.
2022-03-27T20:04+0500
2022-03-27T20:04+0500
2022-03-27T20:04+0500
общество
термез
транспорт
узбекистан
пакистан
афганистан
проблема
груз
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ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. В самом южном городе Узбекистана прошла встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам развития транспортно-логистического сотрудничества.Как сообщает Минтранс республики, группа состоит из представителей Узбекистана, Пакистана и Афганистана. В Термезе обсуждались проблемы, возникающие во время международных грузовых перевозок автомобильным транспортом по территориям этих трех стран, а также пути их решения.В министерстве отметили, что стратегической задачей для Узбекистана является выход к морским портам и создание удобных транспортных коридоров в этом направлении.О важности открытия новых логистических маршрутов говорил в пятницу на первом Ташкентском инвестиционном форуме Минэкономразвития России Максим Решетников.По его словам, одна из главных задач России сегодня — переориентация экспорта и импорта, поиск новых поставщиков, выстраивание новых логистических и производственных цепочек. Особое место в этом деле уделяется Узбекистану.
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термез, транспорт, узбекистан, пакистан, афганистан, проблема, груз
В Термезе обсудили региональные транспортные связи
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Представители Узбекистана, Пакистана и Афганистана 26-27 марта обсудили проблемы, возникающие при транспортировке грузов по территории этих стран, и пути их решения.
ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. В самом южном городе Узбекистана прошла встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам развития транспортно-логистического сотрудничества.
Как сообщает
Минтранс республики, группа состоит из представителей Узбекистана, Пакистана и Афганистана. В Термезе обсуждались проблемы, возникающие во время международных грузовых перевозок автомобильным транспортом по территориям этих трех стран, а также пути их решения.
В министерстве отметили, что стратегической задачей для Узбекистана является выход к морским портам и создание удобных транспортных коридоров в этом направлении.
О важности открытия новых логистических маршрутов говорил в пятницу на первом Ташкентском инвестиционном форуме Минэкономразвития России Максим Решетников.
По его словам, одна из главных задач России сегодня — переориентация экспорта и импорта, поиск новых поставщиков, выстраивание новых логистических и производственных цепочек. Особое место в этом деле уделяется Узбекистану.