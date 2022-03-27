https://uz.sputniknews.ru/20220327/v-termeze-obsudili-regionalnye-transportnye-svyazi-23593626.html

В Термезе обсудили региональные транспортные связи

В Термезе обсудили региональные транспортные связи

Представители Узбекистана, Пакистана и Афганистана 26-27 марта обсудили проблемы, возникающие при транспортировке грузов по территории этих стран, и пути их решения.

2022-03-27T20:04+0500

2022-03-27T20:04+0500

2022-03-27T20:04+0500

общество

термез

транспорт

узбекистан

пакистан

афганистан

проблема

груз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1b/23593597_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_601137a966380c752f22a9c491e79d11.jpg

ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. В самом южном городе Узбекистана прошла встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам развития транспортно-логистического сотрудничества.Как сообщает Минтранс республики, группа состоит из представителей Узбекистана, Пакистана и Афганистана. В Термезе обсуждались проблемы, возникающие во время международных грузовых перевозок автомобильным транспортом по территориям этих трех стран, а также пути их решения.В министерстве отметили, что стратегической задачей для Узбекистана является выход к морским портам и создание удобных транспортных коридоров в этом направлении.О важности открытия новых логистических маршрутов говорил в пятницу на первом Ташкентском инвестиционном форуме Минэкономразвития России Максим Решетников.По его словам, одна из главных задач России сегодня — переориентация экспорта и импорта, поиск новых поставщиков, выстраивание новых логистических и производственных цепочек. Особое место в этом деле уделяется Узбекистану.

термез

узбекистан

пакистан

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

термез, транспорт, узбекистан, пакистан, афганистан, проблема, груз