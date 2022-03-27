https://uz.sputniknews.ru/20220327/velosipedisty-uzbekistana-pokoryayut-kontinentalnyy-chempionat-23595204.html
Велосипедисты Узбекистана покоряют континентальный чемпионат
Велосипедисты Узбекистана покоряют континентальный чемпионат
Велосипедисты Узбекистана завоевали уже три “золота” на чемпионате Азии. В их активе также "серебро" и "бронза". Между тем до конца соревнований еще три дня.
2022-03-27T21:02+0500
2022-03-27T21:02+0500
2022-03-27T21:02+0500
спорт
узбекистан
чемпионат азии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1b/23595060_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_10a7b164a40739b45e3223c35b918253.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. В активе сборной Узбекистана уже три медали высшей пробы на континентальном первенстве по велоспорту, проходящем в эти дни в столице Таджикистана.По данным Национального Олимпийского комитета республики, первую золотую медаль в копилку сборной принесли женская команда в первый же соревновательный день, который пришелся на 25 марта.В ее составе Янина Кускова, Маргарита Мисюрина, Шахноза Абдуллаева и Анна Куликова. Они показали лучший результат на дистанции 24 км, опередив соперников из Казахстана и Ирана.Девушки отличилась и в последующие два дня. 26 марта Анна Кускова показала наилучший результат среди молодежи, а 27 марта Янина Кускова взяла “золото” в индивидуальной гонке на дистанции 24 км.Также в активе сборной по одной серебряной и бронзовой медали. 26 марта на дистанции 21 км в состязаниях среди мужчин до 23 лет вторым финишировал Алексей Фомовский.А в воскресенье в индивидуальной гонке на дистанции 24 км среди мужчин третьем пришел участник "Токио-2020" Муроджон Холмуродов.Чемпионат Азии по велоспорту в Душанбе завершится 30 марта.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1b/23595060_0:0:1001:751_1920x0_80_0_0_405f96d1bdd0deec5e883ab0dc3fc002.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, чемпионат азии
Велосипедисты Узбекистана покоряют континентальный чемпионат
Подписаться на
Велосипедисты Узбекистана завоевали уже три “золота” на чемпионате Азии. В их активе также "серебро" и "бронза". Между тем до конца соревнований еще три дня.
ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. В активе сборной Узбекистана уже три медали высшей пробы на континентальном первенстве по велоспорту, проходящем в эти дни в столице Таджикистана.
По данным
Национального Олимпийского комитета республики, первую золотую медаль в копилку сборной принесли женская команда в первый же соревновательный день, который пришелся на 25 марта.
В ее составе Янина Кускова, Маргарита Мисюрина, Шахноза Абдуллаева и Анна Куликова. Они показали лучший результат на дистанции 24 км, опередив соперников из Казахстана и Ирана.
Девушки отличилась и в последующие два дня. 26 марта Анна Кускова показала наилучший результат среди молодежи, а 27 марта Янина Кускова взяла “золото” в индивидуальной гонке на дистанции 24 км.
Также в активе сборной по одной серебряной и бронзовой медали. 26 марта на дистанции 21 км в состязаниях среди мужчин до 23 лет вторым финишировал Алексей Фомовский.
А в воскресенье в индивидуальной гонке на дистанции 24 км среди мужчин третьем пришел участник "Токио-2020" Муроджон Холмуродов.
Чемпионат Азии по велоспорту в Душанбе завершится 30 марта.