https://uz.sputniknews.ru/20220327/velosipedisty-uzbekistana-pokoryayut-kontinentalnyy-chempionat-23595204.html

Велосипедисты Узбекистана покоряют континентальный чемпионат

Велосипедисты Узбекистана покоряют континентальный чемпионат

Велосипедисты Узбекистана завоевали уже три “золота” на чемпионате Азии. В их активе также "серебро" и "бронза". Между тем до конца соревнований еще три дня.

2022-03-27T21:02+0500

2022-03-27T21:02+0500

2022-03-27T21:02+0500

спорт

узбекистан

чемпионат азии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1b/23595060_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_10a7b164a40739b45e3223c35b918253.jpg

ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. В активе сборной Узбекистана уже три медали высшей пробы на континентальном первенстве по велоспорту, проходящем в эти дни в столице Таджикистана.По данным Национального Олимпийского комитета республики, первую золотую медаль в копилку сборной принесли женская команда в первый же соревновательный день, который пришелся на 25 марта.В ее составе Янина Кускова, Маргарита Мисюрина, Шахноза Абдуллаева и Анна Куликова. Они показали лучший результат на дистанции 24 км, опередив соперников из Казахстана и Ирана.Девушки отличилась и в последующие два дня. 26 марта Анна Кускова показала наилучший результат среди молодежи, а 27 марта Янина Кускова взяла “золото” в индивидуальной гонке на дистанции 24 км.Также в активе сборной по одной серебряной и бронзовой медали. 26 марта на дистанции 21 км в состязаниях среди мужчин до 23 лет вторым финишировал Алексей Фомовский.А в воскресенье в индивидуальной гонке на дистанции 24 км среди мужчин третьем пришел участник "Токио-2020" Муроджон Холмуродов.Чемпионат Азии по велоспорту в Душанбе завершится 30 марта.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, чемпионат азии