https://uz.sputniknews.ru/20220327/video-ukrainskie-prestupniki-ponesut-nakazanie---grigorev-23593334.html

Видео: Украинские преступники понесут наказание - Григорьев

Видео: Украинские преступники понесут наказание - Григорьев

Член Общественной палаты России Максим Григорьев о трибунале для украинских преступников, денацификации Прибалтики и новой проблеме ЕС.

2022-03-27T19:28+0500

2022-03-27T19:28+0500

2022-03-27T19:28+0500

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Всего с начала специальной военной операции Россия отправила на Донбасс и во взятые под контроль города Украины десятки тонн гуманитарных грузов. Помощь продолжает прибывать ежедневно.Тем не менее, некоторое провокаторы пытаются сорвать ее получение и запугивают людей. Кому и зачем это нужно, а также почему бойцы нацбатальонов прикрываются жителями как живым щитом, мы обсуждаем с членом Общественной палаты России, директором Фонда исследования проблем демократии Максимом Григорьевым.Наш гость уверен, что все преступники понесут наказание, а неонацизм на Украине навсегда уйдет в прошлое. Подробности смотрите в нашем видео.

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