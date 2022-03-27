https://uz.sputniknews.ru/20220327/video-ukrainskie-prestupniki-ponesut-nakazanie---grigorev-23593334.html
Видео: Украинские преступники понесут наказание - Григорьев
Видео: Украинские преступники понесут наказание - Григорьев
Член Общественной палаты России Максим Григорьев о трибунале для украинских преступников, денацификации Прибалтики и новой проблеме ЕС.
2022-03-27T19:28+0500
2022-03-27T19:28+0500
2022-03-27T19:28+0500
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Всего с начала специальной военной операции Россия отправила на Донбасс и во взятые под контроль города Украины десятки тонн гуманитарных грузов. Помощь продолжает прибывать ежедневно.Тем не менее, некоторое провокаторы пытаются сорвать ее получение и запугивают людей. Кому и зачем это нужно, а также почему бойцы нацбатальонов прикрываются жителями как живым щитом, мы обсуждаем с членом Общественной палаты России, директором Фонда исследования проблем демократии Максимом Григорьевым.Наш гость уверен, что все преступники понесут наказание, а неонацизм на Украине навсегда уйдет в прошлое. Подробности смотрите в нашем видео.
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фонд, общественная палата рф, прибалтика, ес, видео
Видео: Украинские преступники понесут наказание - Григорьев
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Член Общественной палаты России, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев в разговоре со Sputnik о трибунале для украинских преступников, денацификации Прибалтики и новой проблеме ЕС.
Всего с начала специальной военной операции Россия отправила на Донбасс и во взятые под контроль города Украины десятки тонн гуманитарных грузов. Помощь продолжает прибывать ежедневно.
Тем не менее, некоторое провокаторы пытаются сорвать ее получение и запугивают людей. Кому и зачем это нужно, а также почему бойцы нацбатальонов прикрываются жителями как живым щитом, мы обсуждаем с членом Общественной палаты России, директором Фонда исследования проблем демократии Максимом Григорьевым.
Наш гость уверен, что все преступники понесут наказание, а неонацизм на Украине навсегда уйдет в прошлое. Подробности смотрите в нашем видео.