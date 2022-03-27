https://uz.sputniknews.ru/20220327/zamxokima-v-uzbekistane-popalsya-na-vzyatke-23588594.html

Замхокима в Узбекистане попался на взятке

Замхокима в Узбекистане попался на взятке

Его задержали с поличным во время получения 12 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело.

2022-03-27T15:31+0500

2022-03-27T15:31+0500

2022-03-27T15:31+0500

происшествия

узбекистан

взятка

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ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. Правоохранители задержали заместителя хокима Хазараспского района Хорезмской области, сообщает Генпрокуратура.Чиновник обещал в обмен на взятку не сносить самовольно построенные дома в одной из махаллей.Помимо этого, он собирался незаконно выделить для жилищного строительства земельные участки, находящиеся в резерве местных властей.Его задержали с поличным во время получения 12 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело.

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узбекистан, взятка