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Замхокима в Узбекистане попался на взятке
Замхокима в Узбекистане попался на взятке
Его задержали с поличным во время получения 12 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело.
2022-03-27T15:31+0500
2022-03-27T15:31+0500
происшествия
узбекистан
взятка
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ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. Правоохранители задержали заместителя хокима Хазараспского района Хорезмской области, сообщает Генпрокуратура.Чиновник обещал в обмен на взятку не сносить самовольно построенные дома в одной из махаллей.Помимо этого, он собирался незаконно выделить для жилищного строительства земельные участки, находящиеся в резерве местных властей.Его задержали с поличным во время получения 12 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело.
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узбекистан, взятка

Замхокима в Узбекистане попался на взятке

15:31 27.03.2022
© Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при ГенпрокуратуреЗамхокима Хазараспского района Хорезмской области попался на взятке
Замхокима Хазараспского района Хорезмской области попался на взятке - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.03.2022
© Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре
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Его задержали с поличным во время получения 12 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело.
ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. Правоохранители задержали заместителя хокима Хазараспского района Хорезмской области, сообщает Генпрокуратура.
Чиновник обещал в обмен на взятку не сносить самовольно построенные дома в одной из махаллей.
Помимо этого, он собирался незаконно выделить для жилищного строительства земельные участки, находящиеся в резерве местных властей.
Его задержали с поличным во время получения 12 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело.
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