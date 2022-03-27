https://uz.sputniknews.ru/20220327/zamxokima-v-uzbekistane-popalsya-na-vzyatke-23588594.html
Замхокима в Узбекистане попался на взятке
Замхокима в Узбекистане попался на взятке
Его задержали с поличным во время получения 12 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело.
2022-03-27T15:31+0500
2022-03-27T15:31+0500
2022-03-27T15:31+0500
происшествия
узбекистан
взятка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1b/23588563_0:247:832:715_1920x0_80_0_0_2596e8ca33bc4e75ae6be19aadf72320.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. Правоохранители задержали заместителя хокима Хазараспского района Хорезмской области, сообщает Генпрокуратура.Чиновник обещал в обмен на взятку не сносить самовольно построенные дома в одной из махаллей.Помимо этого, он собирался незаконно выделить для жилищного строительства земельные участки, находящиеся в резерве местных властей.Его задержали с поличным во время получения 12 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1b/23588563_0:71:832:695_1920x0_80_0_0_0c29ef73985bb1318dbded373c5e89bc.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, взятка
Замхокима в Узбекистане попался на взятке
Подписаться на
Его задержали с поличным во время получения 12 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело.
ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik.
Правоохранители задержали заместителя хокима Хазараспского района Хорезмской области, сообщает
Генпрокуратура.
Чиновник обещал в обмен на взятку не сносить самовольно построенные дома в одной из махаллей.
Помимо этого, он собирался незаконно выделить для жилищного строительства земельные участки, находящиеся в резерве местных властей.
Его задержали с поличным во время получения 12 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело.