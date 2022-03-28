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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Эти продукты не едят долгожители
Эти продукты не едят долгожители
Американский ученый Дэн Бюттнер рассказал порталу Eat This, Not That о категориях продуктов, которые нельзя найти на обеденном столе у долгожителей.
2022-03-28T08:02+0500
2022-03-27T20:48+0500
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продукты
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На Земле существует пять "голубых зон" — мест с наибольшей концентрацией людей старше 100 лет. В их число входят итальянская Сардиния, японская Окинава, область в Калифорнии, греческая Икария и коста-риканская Никоя. Представители всех регионов имеют схожие пищевые привычки — они употребляют много цельнозерновых и бобовых, а также регулярно пьют красное вино.Некоторых продуктов жители указанных регионов стараются избегать. К их числу относится фастфуд, который повышает давление и уровень холестерина, увеличивает риск ожирения и инфаркта.Также Бюттнер сообщил, что не стоит употреблять мучные изделия и сахаросодержащие продукты, включая газировку. Специалисты рекомендуют ограничить сахар 28 граммами в день (семь чайных ложек). Увеличение сахара в рационе способствует повышению риска заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета, ожирению и сокращению продолжительности жизни.Кроме того, рекомендуется свести к минимуму в рационе мясо (в особенности, красное) и мясные продукты — бекон, колбасу и др. Последние содержат много соли и консервантов, переработанные мясные продукты вызывают повышение риска ишемической болезни сердца на 18%, красное мясо — на 9%.
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продукты

Эти продукты не едят долгожители

08:02 28.03.2022
CC0 / Unsplash / Micheile Henderson / Пожилые люди
Пожилые люди - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2022
CC0 / Unsplash / Micheile Henderson /
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Американский ученый Дэн Бюттнер рассказал порталу Eat This, Not That о категориях продуктов, которые нельзя найти на обеденном столе у долгожителей.
На Земле существует пять "голубых зон" — мест с наибольшей концентрацией людей старше 100 лет. В их число входят итальянская Сардиния, японская Окинава, область в Калифорнии, греческая Икария и коста-риканская Никоя. Представители всех регионов имеют схожие пищевые привычки — они употребляют много цельнозерновых и бобовых, а также регулярно пьют красное вино.
Некоторых продуктов жители указанных регионов стараются избегать. К их числу относится фастфуд, который повышает давление и уровень холестерина, увеличивает риск ожирения и инфаркта.
Также Бюттнер сообщил, что не стоит употреблять мучные изделия и сахаросодержащие продукты, включая газировку. Специалисты рекомендуют ограничить сахар 28 граммами в день (семь чайных ложек). Увеличение сахара в рационе способствует повышению риска заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета, ожирению и сокращению продолжительности жизни.
Кроме того, рекомендуется свести к минимуму в рационе мясо (в особенности, красное) и мясные продукты — бекон, колбасу и др. Последние содержат много соли и консервантов, переработанные мясные продукты вызывают повышение риска ишемической болезни сердца на 18%, красное мясо — на 9%.
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