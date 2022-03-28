https://uz.sputniknews.ru/20220328/italyanskiy-pevets-pupo-ispolnil-sovetskiy-xit-v-podderjku-rossii--video-23609798.html

Итальянский певец Пупо исполнил советский хит в поддержку России — видео

Итальянский певец Пупо исполнил советский хит в поддержку России — видео

Артист выступил против так называемой культуры отмены, распространяющейся, в первую очередь, на отмену всего русского.

2022-03-28T16:19+0500

2022-03-28T16:19+0500

2022-03-28T16:19+0500

в мире

певец

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Звезда итальянской эстрады Энцо Гинацци, более известный под псевдонимом Пупо, исполнил на русском языке популярную песню "Есть только миг" — произведение композитора Александра Зацепина на слова Леонида Дербенёва.Видео опубликовал Telegram-канал "Русский дом в Риме".Таким образом артист решил поддержать коллег из России, которые сейчас подвергаются травле на Западе на фоне ситуации на Украине.Ранее Пупо попал в список нежелательных лиц на Украине за то, что в 2021 году поучаствовал в международном музыкальном фестивале "Дорога на Ялту".Мероприятие проходило в Крыму. На концерте звучали любимые многими поколениями фронтовые песни на французском, шведском, китайском, индийском и других языках.На днях ситуацию с дискриминацией России и всего русского на Западе прокомментировал президент Владимир Путин.По его словам, "культура отмены" в западном обществе по отношению к России превратилась в отмену культуры.Путин добавил, что сейчас с концертных афиш "вымарывают Чайковского, Шостаковича и Рахманинова", запрещаются русские писатели. Например, Федор Достоевский.Президент подчеркнул, что в последний раз такую "массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии".

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