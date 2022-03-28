https://uz.sputniknews.ru/20220328/mirziyoev-aprel-stanet-ispytatelnym-srokom-dlya-rukovoditeley-meditsinskix-tsentrov-23618513.html

Мирзиёев: Апрель станет испытательным сроком для руководителей медицинских центров

Мирзиёев: Апрель станет испытательным сроком для руководителей медицинских центров

Чтобы добиться изменений в сфере здравоохранения по всему Узбекистану, нужно повышать квалификацию специалистов в регионах, заявил президент.

2022-03-28T19:03+0500

2022-03-28T19:03+0500

2022-03-28T19:03+0500

политика

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В Узбекистане обследуют миллион человек, входящих в группу риска по различным заболеваниям. Также власти страны намерены бороться с очередями в городских и областных больницах. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания 28 марта, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.На сегодняшний день в стране уже полностью отремонтированы и оборудованы 26 семейных поликлиник. При этом в сфере здравоохранения необходимо больше практических изменений. Поэтому многие ведомства перешли на работу по ежемесячным планам.Однако в некоторых регионах графики работы составляют шаблонно, считает Шавкат Мирзиёев.Другой пример - до конца года в Ташкентской области должны появиться медицинские пункты в 70 труднодоступных районах. При этом практической задачи по реализации этого проекта в апрельском плане нет.Без подготовки областных и районных специалистов изменений в медицине Узбекистана не будет, также добавил глава государства. Поэтому апрель станет испытательным сроком для руководителей многих медицинских учреждений. Если их стратегия работы не будет меняться, в их отношении примут жесткие меры.

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шавкат мирзиёев