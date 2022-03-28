https://uz.sputniknews.ru/20220328/nazvany-samye-poleznye-produkty-vesnoy-23595655.html

Названы самые полезные продукты весной

Названы самые полезные продукты весной

На какие продукты стоит обратить внимание весной, чтобы поддержать ослабленный за зиму организм, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

2022-03-28T07:01+0500

2022-03-28T07:01+0500

2022-03-28T07:01+0500

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продукты

весна

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Весенний рацион обязательно должен содержать большое количество витаминов, антиоксидантов и клетчатки, это поможет организму вернуть утраченный тонус, считает она. По этой причине фруктам, овощам и ягодам следует отвести заметное место в весеннем меню.По ее словам, много витамина С содержится в квашеной капусте, даже больше, чем в свежей. В весенний рацион можно включить редиску и зелень.Ослабленный за зиму организм нуждается также в витаминах А, В, D и E, продолжила она. Чтобы восполнить нехватку этих веществ, нужно дополнить меню цельнозерновым хлебом, орехами, мясом, рыбой, сметаной и рядом других продуктов, в том числе сметаной, сливочным маслом и жирной рыбой.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

продукты, весна