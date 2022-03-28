https://uz.sputniknews.ru/20220328/reshayuschiy-etap-rossiyskoy-spetsoperatsii-na-vostoke-ukrainy-23620269.html

Решающий этап российской спецоперации на востоке Украины

Решающий этап российской спецоперации на востоке Украины

Вооруженные силы РФ продолжают наступление на Украине на нескольких стратегических направлениях.

2022-03-28T21:00+0500

2022-03-28T21:00+0500

2022-03-28T21:30+0500

колумнисты

украина

вооруженные силы

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Оптимистичные итоги первого месяца российской спецоперации и новый апрельский этап обещают рост количества и могущества высокоточных ракетных ударов по инфраструктуре и резервам ВСУ на всей украинской территории. После ликвидации Мариупольского котла приоритетом российских войск становится демилитаризация окруженной группировки ВСУ в Донбассе.Подразделения ВС России за минувшие сутки овладели несколькими населенными пунктами на востоке Украины, вклинились на два километра вглубь обороны 95-ой десантно-штурмовой бригады, и вышли на южный рубеж Новоселовки вблизи Славянска.Подразделения ЛНР в ходе наступления продвинулись на 5 километров. Продолжаются окружение и расчленение наиболее боеспособной украинской группировки войск в Донбассе. Гипотетический прорыв на запад или помощь из Днепропетровска практически исключены, более 200 км пути в степи под ударами российской авиации для подразделений ВСУ без ПВО непреодолимы.За сутки поражены 36 военных объектов противника на всей территории Украины. Российские войска уничтожили один истребитель Су-27 (в Донецкой области) и четыре бомбардировщика Су-24 (в Черниговской области) военно-воздушных сил Украины, а также 19 беспилотников ВСУ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 308 беспилотных летательных аппаратов, 1713 танков и других боевых бронированных машин, 170 установок реактивных систем залпового огня, 715 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1557 единиц специальной военной автомобильной техники. Статистика показывает, что демилитаризация ВСУ продолжается в высоком темпе. По мере развития боевых действий в центре и на западе Украины вероятна интенсификация применения тяжелой бронетехники, армейской авиации и средств радиоэлектронной борьбы ВС России.В центре внимания остается Киев, южнее которого российские войска замыкают кольцо блокады. Украинские источники отмечают растущий потенциал наступающих российских войск: "Есть города, где так много танков, что образуются танковые пробки". Активнее действуют все составляющие российской группировки войск, включая морские силы (высокоточные ракетные удары).Гарнизоны ВСУ и НГУ в Одессе и Николаеве находятся в многодневном ожидании российских диверсионных групп, десанта с моря или штурма с суши. Наспех установленные близ украинского побережья минные поля дрейфуют в сторону Румынии, Болгарии, Турции (ВМС этих стран обнаружили уже четыре мины).На фоне дезорганизации и панических настроений, подразделения ВСУ, НГУ и теробороны систематически, ежедневно и повсеместно стреляют друг в друга, а также пытают, калечат и расстреливают военнопленных. Превращение защитников страны в неуправляемые банды террористов и головорезов – признак обреченности и агонии киевского режима.Шах и матОперативная обстановка на Украине напоминает шахматный эндшпиль, когда фигур и пешек на доске еще много, но исход партии заведомо предрешен. По просьбе американских хозяев, киевский режим просто тянет время и цинично льет славянскую кровь – перед неизбежной капитуляцией на условиях Москвы (иначе просто быть не может, Россия пожертвовала слишком многим в украинской прокси-войне с США и НАТО).Офис украинского президента систематически кормит население дезинформацией об уменьшении интенсивности боев, ослаблении российских атак и ракетных ударов.Совершенно не совпадает с подобными оценками сводка Генштаба ВСУ от 28 марта: фронт стремительно сдвигается от Изюма (Харьковская область) на юг (то есть подразделения ВСУ бегут), развивается наступление российских войск в направлении Запорожья, под Киевом украинская оборона трещит по швам, и вскоре будут перерезаны ключевые транспортные артерии. Одновременно советник главы МВД Вадим Денисенко прогнозирует рост количества ракетных ударов ВС России по военной инфраструктуре и резервам ГСМ Украины, включая самые западные арсеналы и нефтебазы, обрезающие тайную "подпитку" из Польши и других стран НАТО.Зарубежные военные эксперты предполагают, что Россия создаст крупную военную базу под Киевом, чтобы "держать в постоянном напряжении столичный гарнизон и украинские политические власти".Логично предположить, что постоянные военные базы России могут стать частью новой, миролюбивой и безопасной для соседей Украины – после завершения российской специальной операции (аналогично легитимному и стабилизирующему присутствию военных баз США в Германии и Японии).Полагаю, аэродром Гостомель под Киевом надолго останется точкой базирования российских подразделений ВДВ, на основе двусторонних соглашений по итогам специальной военной операции ВС России по демилитаризации и денацификации Украины.Можно ли действовать иначе, если коллективный Запад объявил России новую холодную войну, планирует ближайшие поставки оружия для ВСУ на 800 млн долларов, готов воевать "до последнего украинца" даже после поражения Киева, и уже вынашивает планы перевооружения Украины – после российской спецоперации? Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на днях заявил, что Запад готов "укрепить иглы украинского дикобраза, чтобы сделать его в будущем неудобоваримым" для российских войск.Денацификация Украины – не фигура речи. Сегодня стало известно, что на известном видео с пытками и расстрелом захваченных в плен российских военнослужащих запечатлены боевики нацбата "Азова", на окраине Харькова. Исполнители установлены поименно, справедливое возмездие – дело времени. У подобных преступлений нет срока давности, и генерал ВСУ Валерий Залужный также ответит за укрывательство подчиненных-дегенератов.Специалисты НАТО и их прислуга в СБУ еще готовят спектакль с применением на Украине отравляющих химических веществ. По схеме, отработанной ранее в Ираке и Сирии – перед нанесением массированных ударов американскими крылатыми ракетами по территории упомянутых независимых государств.Однако, вряд ли у кого-то в Европе и США остались иллюзии о возможности "сдерживания" Москвы ударными военными средствами и примитивными провокациями в стиле Колина Пауэлла. Россия никому не позволит безнаказанно устраивать "химические шоу" вблизи своих границ, "кинжальное" возмездие последует гарантированно и мгновенно. Прямое военное столкновение НАТО с Россией на Украине практически гарантирует ядерную эскалацию и завершение истории США и их европейских союзников.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: США и НАТО обещают "новый мировой порядок"

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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украина, вооруженные силы