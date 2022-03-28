https://uz.sputniknews.ru/20220328/rossiyskie-sbornye-mogut-sygrat-s-futbolistami-iz-uzbekistana-23619401.html
Российские сборные могут сыграть с футболистами из Узбекистана
Российские сборные могут сыграть с футболистами из Узбекистана
Команды разных возрастов могут провести товарищеские матчи со сборными азиатских стран, надеется глава Российского футбольного союза.
2022-03-28T20:05+0500
2022-03-28T20:05+0500
2022-03-28T20:05+0500
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футбол
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сборная
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ТАШКЕНТ, 28 мар – Sputnik. Российские сборные по футболу разных возрастов могли бы провести товарищеские матчи с национальными командами Узбекистана и других азиатских стран. Такое мнение высказал спортивный директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков, сообщает РИА Новости.Лексаков также выразил надежду, что российские юношеские сборные допустят до международных соревнований. Это станет первым шагом к возвращению национальной сборнок на мировую арену.Главный тренер национальной сборной Валерий Карпин также дал понять, что сборную страны могут вернуть к международным соревнованиям.В связи с ситуацией на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок.Из-за этих санкций 24 марта не была проведена полуфинальная встреча с командой Польши в рамках стыкового мини-турнира за право попадания на чемпионат мира. Российский футбольный союз (РФС) подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляции.
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MIA „Rosiya Segodnya“
футбол, узбекистан, сборная
Российские сборные могут сыграть с футболистами из Узбекистана
Команды разных возрастов могут провести товарищеские матчи со сборными азиатских стран, надеется глава Российского футбольного союза.
ТАШКЕНТ, 28 мар – Sputnik.
Российские сборные по футболу разных возрастов могли бы провести товарищеские матчи с национальными командами Узбекистана и других азиатских стран. Такое мнение высказал спортивный директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков, сообщает РИА Новости
.
"Не оставляем надежды, что разрешат азиатским странам проводить с нами товарищеские матчи. С европейцами будет договориться сложно, но Китай, Иран, Узбекистан, Казахстан, возможно даже КНДР могли бы сыграть с нашими сборными", - отметил он.
Лексаков также выразил надежду, что российские юношеские сборные допустят до международных соревнований. Это станет первым шагом к возвращению национальной сборнок на мировую арену.
"Ждем от УЕФА отсечек для участия в официальных международных турнирах. Сейчас наши сборные, к сожалению, не участвуют, но в сентябре команда 2004 года рождения должна сыграть в первом отборочном раунде, потом должен сыграть 2006 год, сборная девочек. Ждем июньской отсечки от УЕФА. Может быть, юношеским сборным официально разрешат участвовать в международных соревнованиях, а дальше цепочка потянется к национальной сборной", - сказал он.
Главный тренер национальной сборной Валерий Карпин
также дал понять, что сборную страны могут вернуть к международным соревнованиям.
В связи с ситуацией на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок.
Из-за этих санкций 24 марта не была проведена полуфинальная встреча с командой Польши в рамках стыкового мини-турнира за право попадания на чемпионат мира. Российский футбольный союз (РФС) подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляции.