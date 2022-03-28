https://uz.sputniknews.ru/20220328/rossiyskie-sbornye-mogut-sygrat-s-futbolistami-iz-uzbekistana-23619401.html

Российские сборные могут сыграть с футболистами из Узбекистана

Российские сборные могут сыграть с футболистами из Узбекистана

Команды разных возрастов могут провести товарищеские матчи со сборными азиатских стран, надеется глава Российского футбольного союза.

2022-03-28T20:05+0500

2022-03-28T20:05+0500

2022-03-28T20:05+0500

спорт

футбол

узбекистан

сборная

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ТАШКЕНТ, 28 мар – Sputnik. Российские сборные по футболу разных возрастов могли бы провести товарищеские матчи с национальными командами Узбекистана и других азиатских стран. Такое мнение высказал спортивный директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков, сообщает РИА Новости.Лексаков также выразил надежду, что российские юношеские сборные допустят до международных соревнований. Это станет первым шагом к возвращению национальной сборнок на мировую арену.Главный тренер национальной сборной Валерий Карпин также дал понять, что сборную страны могут вернуть к международным соревнованиям.В связи с ситуацией на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок.Из-за этих санкций 24 марта не была проведена полуфинальная встреча с командой Польши в рамках стыкового мини-турнира за право попадания на чемпионат мира. Российский футбольный союз (РФС) подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляции.

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футбол, узбекистан, сборная