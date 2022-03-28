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Третьяковская галерея оцифрует коллекцию музея в Узбекистане — видео
Третьяковская галерея оцифрует коллекцию музея в Узбекистане — видео
Эксперты Третьяковской галереи на минувшей неделе совместно с фондом провели исследования в одном узбекском музее.
2022-03-28T13:43+0500
2022-03-28T13:43+0500
2022-03-28T14:02+0500
культура
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Третьяковская галерея проведет оцифровку коллекции Государственного музея искусств имени Савицкого в Нукусе.Об этом сообщили в пресс-службе Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.Музей был создан в 1966 году и сегодня носит имя Игоря Савицкого, собирателя картин русского авангарда в Центральной Азии. В галерее собраны более 44 тысяч произведений русского авангарда — это вторая по численности коллекция после Русского музея в Санкт-Петербурге.По данным пресс-службы, экспертная группа Третьяковской галереи на минувшей неделе совместно с фондом провели исследования в музее.Специалисты обменялись практическим опытом и видением современных тенденций в сфере искусства и приступили к изучению музейного фонда. Также эксперты обсудили возможность зарубежных стажировок для сотрудников музея в ближайшее время.В ноябре 2021 года Третьяковская галерея и Фонд развития культуры и искусства подписали соглашение, предусматривающее участие российского и узбекского музеев в проведении совместных выставок и образовательных мероприятий. В мае 2021-го музей Савицкого поучаствовал в организации выставки российского живописца-супрематиста Ивана Кудряшова в Новой Третьяковке в Москве. Позднее директор нукусского музея Тигран Мкртычев сообщил, что совместно с Третьяковкой в 2022-2024 годах планируется организовать еще три выставки в России.
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узбекистан, третьяковская галерея
Третьяковская галерея оцифрует коллекцию музея в Узбекистане — видео
13:43 28.03.2022 (обновлено: 14:02 28.03.2022) Подписаться на
В нем собраны более 44 тысяч произведений русского авангарда — это вторая по численности коллекция после Русского музея в Санкт-Петербурге.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Третьяковская галерея проведет оцифровку коллекции Государственного музея искусств имени Савицкого в Нукусе.
Об этом сообщили в пресс-службе Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.
Музей был создан в 1966 году и сегодня носит имя Игоря Савицкого, собирателя картин русского авангарда в Центральной Азии.
В галерее собраны более 44 тысяч произведений русского авангарда — это вторая по численности коллекция после Русского музея в Санкт-Петербурге.
По данным пресс-службы, экспертная группа Третьяковской галереи на минувшей неделе совместно с фондом провели исследования в музее.
"Исследования направлены на изучение коллекции авангарда Музея искусств им. И.В. Савицкого и подготовку к ее оцифровке, а также на организацию предстоящих совместных выставок", — сообщили в Фонде.
Специалисты обменялись практическим опытом и видением современных тенденций в сфере искусства и приступили к изучению музейного фонда.
Также эксперты обсудили возможность зарубежных стажировок для сотрудников музея в ближайшее время.
В ноябре 2021 года Третьяковская галерея и Фонд развития культуры и искусства подписали соглашение, предусматривающее участие российского и узбекского музеев в проведении совместных выставок и образовательных мероприятий.
В мае 2021-го музей Савицкого поучаствовал в организации выставки российского живописца-супрематиста Ивана Кудряшова в Новой Третьяковке в Москве.
Позднее директор нукусского музея Тигран Мкртычев сообщил, что совместно с Третьяковкой в 2022-2024 годах планируется организовать еще три выставки в России.