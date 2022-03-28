https://uz.sputniknews.ru/20220328/uzbekskie-spetsialisty-vosstanovyat-aeroport-v-mazari-sharife-23600408.html
Узбекские специалисты восстановят аэропорт в Мазари-Шарифе
Узбекские специалисты восстановят аэропорт в Мазари-Шарифе
Подробнее о том, чем именно поможет Узбекистан, читайте в материале.
2022-03-28T12:39+0500
2022-03-28T12:39+0500
2022-03-28T12:39+0500
общество
аэропорт
узбекистан
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1c/23600940_0:245:2771:1804_1920x0_80_0_0_6002e4830cc64a5196e8377f1b51a614.jpg
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Аэропорт в Мазари-Шарифе, крупнейшем городе на севере Афганистана, заработал.Он будет полностью восстановлен к августу. Помощь окажут специалисты из Узбекистана.Источник уточнил, что узбекская сторона подготовила 20 афганских специалистов по управления воздушным движением в аэропорту.Сейчас осуществляются работы по замене аэронавигационного оборудования. В октябре 2021 года спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев на встрече с талибами* в северной афганской провинции Балх пообещал, что узбекская сторона окажет помощь в восстановлении аэропорта Мазари-Шарифа. Позднее Узбекистан направил команду технических специалистов для помощи с ремонтом оборудования аэропорта.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
узбекистан
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1c/23600940_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_a33c70ae1e1d7d8665aa17601d131e0a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
аэропорт, узбекистан, афганистан
Узбекские специалисты восстановят аэропорт в Мазари-Шарифе
Подписаться на
Подробнее о том, чем именно афганцам поможет Узбекистан, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Аэропорт в Мазари-Шарифе, крупнейшем городе на севере Афганистана, заработал.
Он будет полностью восстановлен к августу. Помощь окажут специалисты из Узбекистана.
"Идет оказание содействия группой наших специалистов, которые помогают восстановить аэропорт Мазари-Шарифа. В принципе аэропорт осуществляет прием воздушных судов", — сообщил РИА Новости
представитель Министерства транспорта республики.
Источник уточнил, что узбекская сторона подготовила 20 афганских специалистов по управления воздушным движением в аэропорту.
Сейчас осуществляются работы по замене аэронавигационного оборудования.
"Это идет в процессе, я думаю, что до 1 августа (аэропорт. — Sputnik) полностью восстановит свою работу", — добавил представитель Минтранса.
В октябре 2021 года спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев на встрече с талибами* в северной афганской провинции Балх пообещал, что узбекская сторона окажет помощь в восстановлении аэропорта Мазари-Шарифа.
Позднее Узбекистан направил команду технических специалистов для помощи с ремонтом оборудования аэропорта.
Захват талибами власти в Афганистане
В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность