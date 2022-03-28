https://uz.sputniknews.ru/20220328/uzbekskie-spetsialisty-vosstanovyat-aeroport-v-mazari-sharife-23600408.html

Узбекские специалисты восстановят аэропорт в Мазари-Шарифе

Узбекские специалисты восстановят аэропорт в Мазари-Шарифе

Подробнее о том, чем именно поможет Узбекистан, читайте в материале.

2022-03-28T12:39+0500

2022-03-28T12:39+0500

2022-03-28T12:39+0500

общество

аэропорт

узбекистан

афганистан

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Аэропорт в Мазари-Шарифе, крупнейшем городе на севере Афганистана, заработал.Он будет полностью восстановлен к августу. Помощь окажут специалисты из Узбекистана.Источник уточнил, что узбекская сторона подготовила 20 афганских специалистов по управления воздушным движением в аэропорту.Сейчас осуществляются работы по замене аэронавигационного оборудования. В октябре 2021 года спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев на встрече с талибами* в северной афганской провинции Балх пообещал, что узбекская сторона окажет помощь в восстановлении аэропорта Мазари-Шарифа. Позднее Узбекистан направил команду технических специалистов для помощи с ремонтом оборудования аэропорта.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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