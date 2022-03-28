https://uz.sputniknews.ru/20220328/v-baku-proschayutsya-s-eks-prezidentom-azerbaydjana-23609303.html

В Баку прощаются с экс-президентом Азербайджана

В Баку прощаются с экс-президентом Азербайджана

О смерти первого главы республики Аяза Муталибова стало известно 27 марта. Он скончался на 84-м году жизни.

2022-03-28T14:57+0500

2022-03-28T14:57+0500

2022-03-28T14:57+0500

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Первый президент Азербайджана Аяз Муталибов будет похоронен на I Аллее почетного захоронения в Баку. Об этом сообщает бывший помощник первого президента Анар Агаев, передает Haqqin.az.Известно, что на этом кладбище похоронены видные азербайджанские деятели в сферах политики, культуры, науки, литературы, искусства, Герои Советского Союза.Первый президент Азербайджана Аяз Муталибов умер 27 марта в возрасте 83 лет. Аяз Муталлибов стал после распада СССР первым президентом Азербайджанской Республики (1991-1992). До этого он недолго исполнял обязанности первого и единственного президента Азербайджанской ССР, сообщает агентство Sputnik Азербайджан.Аяз Ниязи оглы Муталибов родился 12 мая 1938 года в Баку. В 1956 году окончил бакинскую среднюю школу номер 189, в 1962 году завершил учебу в Азербайджанском институте нефти и химии.Трудовая деятельность Муталибова началась в 1958 году. Будущий партийный функционер работал в Азербайджанском научно-исследовательском институте гидротехники и мелиорации, на Бакинском заводе холодильников и бытовых машин.В 1963 году он вступил в КПСС, спустя три года стал директором Бакинского завода холодильников и бытовых машин, а в 1974 — генеральным директором Бакинского производственного объединения по выпуску холодильников и бытовых машин.С 1979 по 1982 год занимал пост министра местной промышленности Азербайджанской ССР.В 1982 году назначается председателем Госплана Азербайджанской ССР и заместителем Председателя Совета Министров Азербайджанской ССР. С 1989 по 1990 - председатель Совмина республики.С 1989 по 1991 год был народным депутатом СССР, 25 января 1990 года на пленуме ЦК КП Азербайджана избран первым секретарем ЦК Компартии республики. 18 мая 1990 года избран Верховным Советом президентом Азербайджанской ССР. С 13 июля 1990 по 6 ноября 1991 года — член Политбюро ЦК КПСС.30 августа 1991 года Верховный Совет Азербайджана принял Декларацию "О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики".8 сентября 1991 года в Азербайджане прошли первые всеобщие президентские выборы, победу на которых с 98,5% голосов одержал Аяз Муталибов.

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