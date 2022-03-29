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Жизнь за желтым забором: ситуация с коронавирусом в Шанхае
Жизнь за желтым забором: ситуация с коронавирусом в Шанхае
Власти Шанхая ввели жесткий карантин из-за новой вспышки коронавирусной инфекции. Как живет город при максимальных санитарно-эпидемиологических мерах - в фотоподборке Sputnik.
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фото, шанхай, коронавирус covid-19

Жизнь за желтым забором: ситуация с коронавирусом в Шанхае

22:00 29.03.2022
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Власти Шанхая ввели жесткий карантин из-за новой вспышки коронавирусной инфекции. Как живет город при максимальных санитарно-эпидемиологических мерах - в фотоподборке Sputnik.
© REUTERS / Aly Song

В мегаполисе проживают 24,9 млн человек. За сутки 26 марта здесь выявили 50 локальных и 10 завезенных подтвержденных случаев заболевания, а также 3 454 случая бессимптомного заражения.

В мегаполисе проживают 24,9 млн человек. За сутки 26 марта здесь выявили 50 локальных и 10 завезенных подтвержденных случаев заболевания, а также 3 454 случая бессимптомного заражения. - Sputnik Узбекистан
1/10
© REUTERS / Aly Song

В мегаполисе проживают 24,9 млн человек. За сутки 26 марта здесь выявили 50 локальных и 10 завезенных подтвержденных случаев заболевания, а также 3 454 случая бессимптомного заражения.

© REUTERS / Aly Song

Этот локдаун - самый жесткий за последние два года.

Этот локдаун - самый жесткий за последние два года. - Sputnik Узбекистан
2/10
© REUTERS / Aly Song

Этот локдаун - самый жесткий за последние два года.

© REUTERS / Aly Song

Полицейские и сотрудники спецслужб регулярно проходят тестирование на коронавирусную инфекцию.

Полицейские и сотрудники спецслужб регулярно проходят тестирование на коронавирусную инфекцию. - Sputnik Узбекистан
3/10
© REUTERS / Aly Song

Полицейские и сотрудники спецслужб регулярно проходят тестирование на коронавирусную инфекцию.

© REUTERS / Aly Song

Вдоль зданий установлены желтые заборы, отгораживающие их от улицы.

Вдоль зданий установлены желтые заборы, отгораживающие их от улицы. - Sputnik Узбекистан
4/10
© REUTERS / Aly Song

Вдоль зданий установлены желтые заборы, отгораживающие их от улицы.

© REUTERS / Aly Song

В разных частях города открыты передвижные лаборатории, где можно провериться на COVID-19.

В разных частях города открыты передвижные лаборатории, где можно провериться на COVID-19. - Sputnik Узбекистан
5/10
© REUTERS / Aly Song

В разных частях города открыты передвижные лаборатории, где можно провериться на COVID-19.

© REUTERS / Aly Song

Жители города передают продукты тем, кто живет в карантинных районах Шанхая.

Жители города передают продукты тем, кто живет в карантинных районах Шанхая. - Sputnik Узбекистан
6/10
© REUTERS / Aly Song

Жители города передают продукты тем, кто живет в карантинных районах Шанхая.

© REUTERS / Aly Song

Медики дежурят возле барьера, отгораживающего карантинный район от остальной части города.

Медики дежурят возле барьера, отгораживающего карантинный район от остальной части города. - Sputnik Узбекистан
7/10
© REUTERS / Aly Song

Медики дежурят возле барьера, отгораживающего карантинный район от остальной части города.

© REUTERS / Aly Song

Доставщик еды передает продукты жителю района, закрытого на карантин.

Доставщик еды передает продукты жителю района, закрытого на карантин. - Sputnik Узбекистан
8/10
© REUTERS / Aly Song

Доставщик еды передает продукты жителю района, закрытого на карантин.

© REUTERS / Aly Song

Людей, оказавшихся в зоне карантина, власти стараются обеспечить всем необходимым.

Людей, оказавшихся в зоне карантина, власти стараются обеспечить всем необходимым. - Sputnik Узбекистан
9/10
© REUTERS / Aly Song

Людей, оказавшихся в зоне карантина, власти стараются обеспечить всем необходимым.

© REUTERS / Aly Song

Вход в карантинную зону.

Вход в карантинную зону. - Sputnik Узбекистан
10/10
© REUTERS / Aly Song

Вход в карантинную зону.

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