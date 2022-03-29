Жизнь за желтым забором: ситуация с коронавирусом в Шанхае

В мегаполисе проживают 24,9 млн человек. За сутки 26 марта здесь выявили 50 локальных и 10 завезенных подтвержденных случаев заболевания, а также 3 454 случая бессимптомного заражения.
В мегаполисе проживают 24,9 млн человек. За сутки 26 марта здесь выявили 50 локальных и 10 завезенных подтвержденных случаев заболевания, а также 3 454 случая бессимптомного заражения.
Этот локдаун - самый жесткий за последние два года.
Полицейские и сотрудники спецслужб регулярно проходят тестирование на коронавирусную инфекцию.
Полицейские и сотрудники спецслужб регулярно проходят тестирование на коронавирусную инфекцию.
Вдоль зданий установлены желтые заборы, отгораживающие их от улицы.
В разных частях города открыты передвижные лаборатории, где можно провериться на COVID-19.
В разных частях города открыты передвижные лаборатории, где можно провериться на COVID-19.
Жители города передают продукты тем, кто живет в карантинных районах Шанхая.
Медики дежурят возле барьера, отгораживающего карантинный район от остальной части города.
Медики дежурят возле барьера, отгораживающего карантинный район от остальной части города.
Доставщик еды передает продукты жителю района, закрытого на карантин.
Людей, оказавшихся в зоне карантина, власти стараются обеспечить всем необходимым.
Людей, оказавшихся в зоне карантина, власти стараются обеспечить всем необходимым.
Вход в карантинную зону.