https://uz.sputniknews.ru/20220329/abdulaziz-kamilov-vyshel-na-bolnichnyy-23631364.html
Абдулазиз Камилов вышел на больничный
Абдулазиз Камилов вышел на больничный
Министр иностранных дел Узбекистана после десятидневного лечения в Ташкенте отправился на более глубокое обследование за рубеж.
2022-03-29T14:21+0500
2022-03-29T14:21+0500
2022-03-29T14:21+0500
политика
абдулазиз камилов
больничный
узбекистан
ташкент
лечение
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ТАШКЕНТ, 29 мар – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов проходит лечение за рубежом, сообщает пресс-служба МИД республики.Как поясняется, рекомендации пройти более глубокое медицинское обследование дал консилиум врачей после десятидневного лечения в Узбекистане.По данным пресс-службы министерства, Камилов провел последние десять дней в Центральной клинической больнице №1 Главного медицинского управления в связи с хроническим заболеванием.Последнее на сегодняшний день публичное мероприятие с участием Камилова прошло 18 марта – в тот день он принял нового посла Южной Кореи в Узбекистане Ким Хи Санга.
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абдулазиз камилов, больничный, узбекистан, ташкент, лечение
Абдулазиз Камилов вышел на больничный
Министр иностранных дел Узбекистана после десятидневного лечения в Ташкенте отправился на более глубокое обследование за рубеж.
ТАШКЕНТ, 29 мар – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов проходит лечение за рубежом, сообщает пресс-служба МИД республики.
Как поясняется
, рекомендации пройти более глубокое медицинское обследование дал консилиум врачей после десятидневного лечения в Узбекистане.
“По заключению врачебного консилиума, ввиду необходимости проведения более глубокого обследования здоровья А.Камилова, в эти дни министр продолжает лечение за рубежом для прохождения специализированного медицинского осмотра и получения соответствующей терапии”, — говорится в сообщение.
По данным пресс-службы министерства, Камилов провел последние десять дней в Центральной клинической больнице №1 Главного медицинского управления в связи с хроническим заболеванием.
Последнее на сегодняшний день публичное мероприятие с участием Камилова прошло 18 марта – в тот день он принял нового посла Южной Кореи в Узбекистане Ким Хи Санга.