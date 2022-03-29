https://uz.sputniknews.ru/20220329/abdulaziz-kamilov-vyshel-na-bolnichnyy-23631364.html

Абдулазиз Камилов вышел на больничный

Абдулазиз Камилов вышел на больничный

Министр иностранных дел Узбекистана после десятидневного лечения в Ташкенте отправился на более глубокое обследование за рубеж.

2022-03-29T14:21+0500

2022-03-29T14:21+0500

2022-03-29T14:21+0500

политика

абдулазиз камилов

больничный

узбекистан

ташкент

лечение

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ТАШКЕНТ, 29 мар – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов проходит лечение за рубежом, сообщает пресс-служба МИД республики.Как поясняется, рекомендации пройти более глубокое медицинское обследование дал консилиум врачей после десятидневного лечения в Узбекистане.По данным пресс-службы министерства, Камилов провел последние десять дней в Центральной клинической больнице №1 Главного медицинского управления в связи с хроническим заболеванием.Последнее на сегодняшний день публичное мероприятие с участием Камилова прошло 18 марта – в тот день он принял нового посла Южной Кореи в Узбекистане Ким Хи Санга.

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абдулазиз камилов, больничный, узбекистан, ташкент, лечение