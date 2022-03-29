https://uz.sputniknews.ru/20220329/bayden-poprosil-boga-ubrat-putina-otvet-ne-zastavit-sebya-jdat-23633849.html

Байден попросил Бога убрать Путина. Ответ не заставит себя ждать

Байден попросил Бога убрать Путина. Ответ не заставит себя ждать

Заявления Белого дома о том, что политика США не изменилась и они не стремятся к смене власти в России, никого не убедили — попытка сгладить эффект от сказанного Джо Байденом в Варшаве не засчитана.

2022-03-29T16:23+0500

2022-03-29T16:23+0500

2022-03-29T16:23+0500

колумнисты

джо байден

владимир путин

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Президент США еще год назад назвал Владимира Путина "убийцей", а за последний месяц использовал еще массу эпитетов. "Военный преступник", "диктатор-убийца", "головорез" — поэтому когда в субботу в конце своей речи в польской столице Байден отступил от текста и воскликнул "Ради всего святого, этот человек не может оставаться у власти", никто особенно не удивился. Кроме сотрудников Белого дома, которые тут же принялись уверять: "Президент имел в виду, что Путину нельзя позволить обладать властью над своими соседями или регионом".Он не обсуждал власть Путина в России или смену режима, заявили в администрации Байдена. На следующий день и сам президент отрицательно ответил на вопрос о том, призывал ли он к смене режима.Почему Байден отказывается от своих слов? Потому что Штаты все еще надеются победить Путина на Украине — то есть сохранить часть этой страны под своим влиянием. А для этого нужно, как они считают, не загонять Путина в угол, оставив Москве надежду на частичное снятие санкций после заключения соглашения о мире с Зеленским. Но сам факт начала военной операции свидетельствует о том, что у Владимира Путина не осталось ни малейших сомнений: с США невозможно договориться. Именно поэтому судьба Украины решается на поле боя, а не в ходе переговоров или закулисных контактов между Москвой и Вашингтоном.На самом деле это понимает и Байден — и именно поэтому он срывается на прямые оскорбления Путина. Рассчитывает ли он таким образом вывести его из себя? Вряд ли. При всем слабом понимании англосаксами характера и стратегии Путина они уже могли убедиться в его высоком уровне самообладания. Поэтому ругань и призывы убрать Путина от власти остаются последним способом снять досаду от осознания того, что они ничего не могут сделать с Россией и ее президентом.И это притом что ставка на смену Путина была для атлантистов важнейшей — и они проиграли на ней уже все, что могли. Нужно ударить по экономике России так сильно, чтобы это привело к внутренней смуте или "верхушечному" перевороту. Именно этой "гениальной" мыслью руководствовалась администрация Обамы — Байдена в 2014-м, когда вводила санкции против России и "путинских олигархов". Не сработало.Газовый ультиматум Путина. У Европы нет вариантов >>Но и в 2022-м англосаксы руководствуются этой же логикой — причем с акцентом уже не только на то, что "русский народ заплатит за Путина", но и на то, чтобы нанести ущерб вообще любым богатым русским, жившим на два дома, в России и на Западе, не понимая, что большая часть из них была настроена антипутински, если не антироссийски. То есть классическое "бей своих, чтобы чужие боялись" — вот только чужими в данном случае оказались вовсе не патриотически настроенные граждане России.Потому что главный ущерб от антипутинских санкций понесет сам Запад — не в виде роста цен на энергоносители, а в результате подрыва доверия всего остального, незападного мира к доллару и западным валютам, ко всей выстроенной англосаксами мировой финансовой системе. А значит, и к Западу как таковому — то есть целились в Путина, а попали сами в себя.А Путин стал для незападного мира не диктатором, а тем, кто бросил вызов англосаксонской гегемонии, тем, с кем атлантисты не могут ничего сделать. То есть Путин становится лидером уже не России, а всего антизападного мира — пока Байден продолжает делать вид, что изолировал Россию, и призывать русских "избавиться от диктатора".Тогда во время визита в Москву он намекал премьер-министру России, что тому не стоит снова баллотироваться в президенты. Путин не только не прислушался к Байдену — для него это стало лишним подтверждением того, что он и так знал. Что США очень хотят лишить Путина власти, потому что им не нужен сильный соперник, не нужен тот, кто не боится бросить им вызов.И дело тут не лично в Путине — всю историю России у Запада вызывали ненависть наши сильные и независимые руководители. Убийцами, палачами и кровавыми диктаторами называли не только Ивана Грозного, но и Николая Первого, Александра Второго, Николая Второго, Ленина, Сталина, Хрущева и даже Брежнева — любого, вне зависимости от того, какой была его внутренняя политика. Как только действия нашего руководства на внешней арене представляли собой угрозу для англосаксонских элит, тут же включался механизм демонизации их лично. Мы это прекрасно помним — и не удивляемся.Путин зафиксировал поражение Запада >>Отвечая год назад на оскорбление Байдена, Путин сказал, что кто как обзывается, тот сам так и называется. И в этом смысле надо отметить, что варшавский призыв Джо будет услышан Богом. И американским народом — "этот человек" действительно не может оставаться у власти.Через семь месяцев он потеряет контроль над конгрессом, и вскоре начнется процедура импичмента, которая будет местью республиканцев за аналогичные действия против Трампа. Как и в случае с Трампом, она не будет успешной, но измотает силы и серьезно ограничит власть администрации Байдена. А потом будут президентские выборы 2024 года, на которых главной интригой станет не фамилия победителя, а единство Соединенных Штатов как таковых. Так что у Путина есть все шансы еще простудиться на похоронах — не Байдена, а его государства.Источник: РИА Новости

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Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

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джо байден, владимир путин