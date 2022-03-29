https://uz.sputniknews.ru/20220329/istoricheskuyu-mozaiku-v-tashkente-ne-unichtojayut-a-restavriruyut-23638358.html

Историческую мозаику в Ташкенте не уничтожают, а реставрируют

Историческую мозаику в Ташкенте не уничтожают, а реставрируют

Хокимият столицы дал разъяснения по поводу работ на торцах зданий, украшенных мозаикой.

2022-03-29T20:21+0500

2022-03-29T20:21+0500

2022-03-29T20:21+0500

общество

ташкент

хокимият

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ТАШКЕНТ, 29 мар – Sputnik. Хокимият Ташкента дал пояснения по поводу работ, проводимых на фасадах многоэтажек, украшенных мозаикой.Как заявили в пресс-службе хокимията, мозаичные панно не закрашивают, а реставрируют.Изображения не закрашивают, наоборот, согласно разъяснению специалиста, их покрывают специальным материалом, который призван сохранить мозаики в качестве достопримечательности города", - сообщает пресс-служба.После окончания работ специальный закрепляющий раствор смоют, и мозаичные панно предстанут в своем первозданном виде, заверили в хокимияте.Первые сообщения о том, что мозаику на стенах домов "закрашивают", появились в социальных сетях в воскресенье. Блогер Никита Макаренко опубликовал пост, в котором обвинил городские власти и кенгаш народных депутатов в бездействии и уничтожении культурного наследия. Ответом на этот пост и стало пояснение хокимията.Ранее агентство культурного наследия при Министерстве туризма Узбекистана заявляло, что государство возьмет под охрану мозаичные панно, и что любой ущерб, причинненный произведениям искусства заставят возместить.После полного завершения работ, материал будет смыт пескоструйным методом, и мозаики предстанут перед жителями столицы в своём первозданном, но уже окрепшем и чистом виде.Уникальные торцевые мозаичные панно создавали в 1970-1990-е годы братья Петр, Николай и Александр Жарские. На счету художников не менее 400 декорированных многоэтажек.

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ташкент, хокимият