https://uz.sputniknews.ru/20220329/istoricheskuyu-mozaiku-v-tashkente-ne-unichtojayut-a-restavriruyut-23638358.html
Историческую мозаику в Ташкенте не уничтожают, а реставрируют
Историческую мозаику в Ташкенте не уничтожают, а реставрируют
Хокимият столицы дал разъяснения по поводу работ на торцах зданий, украшенных мозаикой.
2022-03-29T20:21+0500
2022-03-29T20:21+0500
2022-03-29T20:21+0500
общество
ташкент
хокимият
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ТАШКЕНТ, 29 мар – Sputnik. Хокимият Ташкента дал пояснения по поводу работ, проводимых на фасадах многоэтажек, украшенных мозаикой.Как заявили в пресс-службе хокимията, мозаичные панно не закрашивают, а реставрируют.Изображения не закрашивают, наоборот, согласно разъяснению специалиста, их покрывают специальным материалом, который призван сохранить мозаики в качестве достопримечательности города", - сообщает пресс-служба.После окончания работ специальный закрепляющий раствор смоют, и мозаичные панно предстанут в своем первозданном виде, заверили в хокимияте.Первые сообщения о том, что мозаику на стенах домов "закрашивают", появились в социальных сетях в воскресенье. Блогер Никита Макаренко опубликовал пост, в котором обвинил городские власти и кенгаш народных депутатов в бездействии и уничтожении культурного наследия. Ответом на этот пост и стало пояснение хокимията.Ранее агентство культурного наследия при Министерстве туризма Узбекистана заявляло, что государство возьмет под охрану мозаичные панно, и что любой ущерб, причинненный произведениям искусства заставят возместить.После полного завершения работ, материал будет смыт пескоструйным методом, и мозаики предстанут перед жителями столицы в своём первозданном, но уже окрепшем и чистом виде.Уникальные торцевые мозаичные панно создавали в 1970-1990-е годы братья Петр, Николай и Александр Жарские. На счету художников не менее 400 декорированных многоэтажек.
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ташкент, хокимият
Историческую мозаику в Ташкенте не уничтожают, а реставрируют
Хокимият столицы дал разъяснения по поводу работ на торцах зданий, украшенных мозаикой.
ТАШКЕНТ, 29 мар – Sputnik. Хокимият Ташкента дал пояснения по поводу работ, проводимых на фасадах многоэтажек, украшенных мозаикой.
Как заявили в пресс-службе хокимията
, мозаичные панно не закрашивают, а реставрируют.
Изображения не закрашивают, наоборот, согласно разъяснению специалиста, их покрывают специальным материалом, который призван сохранить мозаики в качестве достопримечательности города", - сообщает пресс-служба.
После окончания работ специальный закрепляющий раствор смоют, и мозаичные панно предстанут в своем первозданном виде, заверили в хокимияте.
Первые сообщения о том, что мозаику на стенах домов "закрашивают", появились в социальных сетях в воскресенье. Блогер Никита Макаренко опубликовал пост, в котором обвинил городские власти и кенгаш народных депутатов в бездействии и уничтожении культурного наследия. Ответом на этот пост и стало пояснение хокимията.
Ранее агентство культурного наследия при Министерстве туризма Узбекистана заявляло, что государство возьмет под охрану мозаичные панно, и что любой ущерб, причинненный произведениям искусства заставят возместить.
После полного завершения работ, материал будет смыт пескоструйным методом, и мозаики предстанут перед жителями столицы в своём первозданном, но уже окрепшем и чистом виде.
Уникальные торцевые мозаичные панно создавали в 1970-1990-е годы братья Петр, Николай и Александр Жарские. На счету художников не менее 400 декорированных многоэтажек.