https://uz.sputniknews.ru/20220329/jitelnitsa-kashkadari-poluchit-pervyy-pasport-v-114-let-23628492.html

Жительница Кашкадарьи получит первый паспорт в 114 лет

Жительница Кашкадарьи получит первый паспорт в 114 лет

Долгожительница из Миришкорского района прожила больше ста лет без документов.

2022-03-29T12:21+0500

2022-03-29T12:21+0500

2022-03-29T12:21+0500

общество

кашкадарьинская область

паспорт

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ТАШКЕНТ, 29 мар – Sputnik. Жительница Кашкадарьинской области 114-летняя Хаит Байрамова скоро получит свое первое удостоверение личности. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба хокимията Миришкорского района.Долгожительница прожила больше 100 лет без каких-либо документов. Семья бабушки Хаит обратилась в районные органы юстиции с просьбой помочь установить дату ее рождения и выдать ей паспорт.Выездное заседание суда с участием начальника районного управления юстиции и председателя махалли Юксалиш прошло 28 марта. Суд подтвердил, что Хаит Байрамова родилась в 1908 году. Скоро долгожительнице выдадут ее первый паспорт.В 2015 году Узбекистан занял шестое место в мире по числу долгожителей – граждан в возрасте 100 лет и старше здесь было почти 8,7 тысяч. Самая старая узбекистанка Тути Юсупова скончалась в 2015 году в возрасте 134 лет. Читайте также: Узбекистан - страна долгожителей - инфографика

кашкадарьинская область

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кашкадарьинская область, паспорт