https://uz.sputniknews.ru/20220329/kuda-dreyfuyut-ukrainskie-miny-23643460.html

Куда дрейфуют украинские мины

Куда дрейфуют украинские мины

Минирование морской акватории, прилегающей к Одесской и Николаевской областям объективно направлено на уничтожение мирных жителей и подрыв гражданского судоходства сразу нескольких причерноморских государств.

2022-03-29T21:19+0500

2022-03-29T21:19+0500

2022-03-29T21:19+0500

колумнисты

одесская область

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Украинская псевдогосударственность, деградация ВСУ, безответственность и некомпетентность специалистов ВМСУ создают угрозы европейского масштаба. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 29 марта заявил о серьезной угрозе гражданскому судоходству в Черном море из-за действий ВСУ. Весомое тому подтверждение – обнаруженные у берегов Румынии, Болгарии, Турции дрейфующие украинские мины.После начала российской специальной военной операции на Украине командование ВМСУ решило защитить черноморское побережье от российского десанта минными полями (боевых кораблей нет уже давно). На подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный выставили около 420 морских мин контактного действия (включая образцы, изготовленные более 80 лет назад). Первым же штормом часть мин сорвало с якорей. "Рогатая смерть" (115 кг тротила в металлическом корпусе) начала дрейфовать по воле течения в юго-западном направлении.Первую мину образца 1939 года случайно обнаружил в Босфоре экипаж одного из торговых судов 26 марта. Турецкие ВМС уничтожили опасный предмет, однако через два дня в том же районе нашли вторую мину. Турецкое издание NTV подчеркнуло, что смертельные для мирного судоходства ловушки были небрежно установлены киевским режимом, который за время кураторства со стороны Запада привык к абсолютной безответственности.У берегов Болгарии и Румынии 28 марта обнаружили третью и четвертую "блуждающие" мины. Опасный дрейф стал явлением массовым.Сложно переоценить и географический масштаб. Проскочить через Босфорский пролив в Средиземное море "блуждающим" минам достаточно сложно, и все же верхнее, более пресное течение из Черного моря в Мраморное движется со скоростью 2 метра в секунду, то есть более 7 км в час. Карта течений подсказывает, что украинские мины могут достичь не только берегов Румынии, Болгарии и Турции, но и грузинского порта Поти.Что касается изначально "защищенных" украинских портов, сегодня их не могут покинуть из-за минной опасности 67 судов из 15 стран. Вчера на пути из Турции в Ростов-на-Дону получил большую пробоину в Черном море и подал сигнал бедствия российский сухогруз "Омский 205", ранее у берегов Одессы затонуло после взрыва эстонское грузовое судно Helt.Руководствуясь принципом равной и неделимой международной безопасности, ФСБ России еще 19 марта заботливо предупредила "партнеров" о сорванных с якорей украинских морских минах, дрейфующих по воле течения от берегов Одесской области на юго-запад. Управление навигационной гидрографии ВМС Турции официально отреагировало через два дня, и только 26 марта турецкие власти ввели запрет на лов рыбы в темное время суток вблизи пролива Босфор.Опасный антиквариатКорабельные контактные морские мины сбрасываются с палубы на грунт на тележках (якорь). Боеприпас "зависает" на заданной глубине от 15 до 110 метров на тросе или цепи. Дрейфующие сегодня по воле волн и ветра морские мины были изготовлены в 1930-х годах, более 80 лет хранились в арсеналах. Вместо положенного по срокам списания (утилизации) антикварные мины установили во внутренних водах Украины – с грубейшими нарушениями регламента подготовки и без составления карт.В соответствии с Гаагской конвенцией 1907 года, ВМС Украины обязаны контролировать свои минные заграждения, обеспечивать безопасность судоходства в Черном море. Однако украинские ВМС существуют только на бумаге, не имеют технических средств и практического опыта, ничего не контролируют.Российский Черноморский флот мог бы провести траление украинских мин, но в условиях спецоперации сделать это невозможно, а после завершения боевых действий практически все мины могут оказаться далеко на юге.Якорные контактные мины (на турецких фото именно они) сорвались с места установки под воздействием шторма – коррозия могла ослабить металл крепления или минреп (трос). Возможно, причиной стала неправильная установка – минное дело в ВМС Украины давно запущено (эсминцы и тральщики отсутствуют со времен СССР).Даже устаревшие мины представляют серьезную и долгосрочную угрозу безопасности судоходства в Черном море и Босфорском проливе. "Рогатая смерть" всегда на взводе, взрывается при соприкосновении с бортом боевого корабля или гражданского судна, способна отправить ко дну плавсредство большого водоизмещения, и может служить в морской воде более 10 лет (если не установлен механизм самоликвидации). Несколько примеров для понимания угроз.Кувейтский супертанкер "Бриджтон" водоизмещением более 400 тысяч тонн в июле 1987 года в Персидском заливе подорвался на иранской мине образца 1908 года, разработанной в российском Морском ведомстве еще при императоре Николае II. Супертанкеру повезло, "доковылял" до Кувейта, где водолазы обнаружили пробоину 10 м в длину и 5 м в ширину – в стальной обшивке толщиной 27 мм.Через год в Персидском заливе на иранской мине подорвался и получил пробоину 7 метров в диаметре американский фрегат УРО "Сэмюэль Б. Робертс" (ремонт обошелся в 135 млн долларов). Аналогичные удары судьбы в заливе приняли в 1991 году десантный вертолетоносец "Триполи" и крейсер УРО "Принстон". В ближайшие месяцы эта информация может быть очень полезной и личному составу военно-морской базы НАТО Констанца в Румынии.Дрейфующие украинские мины – большая проблема, однако на Черноморском побережье угроз не меньше. Специалисты ВСУ безрассудно заминировали огромные участки пляжей противотанковыми минами, которые вымываются штормовым прибоем, мигрируют, бьются о камни, и уже взрываются на Одесском побережье – двое мирных граждан погибли 28 марта. А с наступлением лета мины ВСУ безусловно станут угрожать жизни тысяч отдыхающих и туристов, которых не остановят предупредительные таблички на берегу.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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