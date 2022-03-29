https://uz.sputniknews.ru/20220329/popytki-davleniya-ssha-na-rossiyu-uspexom-ne-uvenchayutsya--mid-kitaya-23635832.html
Попытки давления США на Россию успехом не увенчаются — МИД Китая
Попытки давления США на Россию успехом не увенчаются — МИД Китая
Официальный Пекин потребовал от Вашингтона перестать игнорировать обеспокоенность других стран в сфере безопасности и напомнил ему величие крупных держав.
2022-03-29T18:02+0500
2022-03-29T18:02+0500
2022-03-29T18:02+0500
в мире
сша
китай
пекин
вашингтон
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/10/18362445_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_48ca93b7bc0401a0a3ca51e3baa77775.jpg
ТАШКЕНТ, 29 мар – Sputnik. Попытки США сдержать и оказать давление на Китай и Россию успехом не увенчаются, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Соответствующее заявление он сделал в ответ на распространенную США стратегию национальной безопасности. В ней Россия обозначена как "острая угроза", а Китай назван "постоянным соперником".По данным РИА Новости, китайская сторона призвала своих американских коллег переосмыслить свою ответственность в украинском кризисе и не создавать воображаемых врагов.Также в документе Пентагон заявляет о своей способности справиться с вызовами со стороны Ирана и КНДР.Китай, в свою очередь, потребовал от США перестать игнорировать обеспокоенность других стран в сфере безопасности и мобилизации блокового противостояния.Ранее издание Politico сообщило, что недавние переговоры между Си Цзиньпином и Джо Байденом не только выявили еще большие противоречия между Пекином и Вашингтоном, но и побудили Китай “удвоить поддержку России”.
сша
китай
пекин
вашингтон
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/10/18362445_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4f9c1f7bd758da355e3b7e72e04dd110.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша, китай, пекин, вашингтон, безопасность
Попытки давления США на Россию успехом не увенчаются — МИД Китая
Официальный Пекин потребовал от Вашингтона перестать игнорировать обеспокоенность других стран в сфере безопасности и напомнил ему величие крупных держав.
ТАШКЕНТ, 29 мар – Sputnik. Попытки США сдержать и оказать давление на Китай и Россию успехом не увенчаются, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Соответствующее заявление он сделал в ответ на распространенную США стратегию национальной безопасности. В ней Россия обозначена как "острая угроза", а Китай назван "постоянным соперником".
“Вышеупомянутый доклад о стратегии национальной безопасности США полон менталитета холодной войны и блокового противостояния. Китай и Россия являются двумя крупными державами, и попытка США сдержать и оказать давление на КНР и Россию успехом не увенчается”, — сказал Ван Вэньбинь.
По данным РИА Новости
, китайская сторона призвала своих американских коллег переосмыслить свою ответственность в украинском кризисе и не создавать воображаемых врагов.
Также в документе Пентагон заявляет о своей способности справиться с вызовами со стороны Ирана и КНДР.
Китай, в свою очередь, потребовал от США перестать игнорировать обеспокоенность других стран в сфере безопасности и мобилизации блокового противостояния.
Ранее издание Politico сообщило, что недавние переговоры между Си Цзиньпином и Джо Байденом не только выявили еще большие противоречия между Пекином и Вашингтоном, но и побудили Китай “удвоить поддержку России”.