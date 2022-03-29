https://uz.sputniknews.ru/20220329/popytki-davleniya-ssha-na-rossiyu-uspexom-ne-uvenchayutsya--mid-kitaya-23635832.html

Попытки давления США на Россию успехом не увенчаются — МИД Китая

Попытки давления США на Россию успехом не увенчаются — МИД Китая

Официальный Пекин потребовал от Вашингтона перестать игнорировать обеспокоенность других стран в сфере безопасности и напомнил ему величие крупных держав.

2022-03-29T18:02+0500

2022-03-29T18:02+0500

2022-03-29T18:02+0500

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сша

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пекин

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ТАШКЕНТ, 29 мар – Sputnik. Попытки США сдержать и оказать давление на Китай и Россию успехом не увенчаются, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Соответствующее заявление он сделал в ответ на распространенную США стратегию национальной безопасности. В ней Россия обозначена как "острая угроза", а Китай назван "постоянным соперником".По данным РИА Новости, китайская сторона призвала своих американских коллег переосмыслить свою ответственность в украинском кризисе и не создавать воображаемых врагов.Также в документе Пентагон заявляет о своей способности справиться с вызовами со стороны Ирана и КНДР.Китай, в свою очередь, потребовал от США перестать игнорировать обеспокоенность других стран в сфере безопасности и мобилизации блокового противостояния.Ранее издание Politico сообщило, что недавние переговоры между Си Цзиньпином и Джо Байденом не только выявили еще большие противоречия между Пекином и Вашингтоном, но и побудили Китай “удвоить поддержку России”.

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