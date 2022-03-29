https://uz.sputniknews.ru/20220329/s-kem-torguet-uzbekistan-23637728.html

С кем торгует Узбекистан

С кем торгует Узбекистан

Внешнеторговый оборот Узбекистана достиг $8,7 млрд. долларов. Какие государства в 2022 году стали главными партнерами республики по экспорту и импорту - в нашей инфографике.

2022-03-29T19:42+0500

2022-03-29T19:42+0500

2022-03-29T19:42+0500

инфографика

узбекистан

товарооборот

импорт

экспорт

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В сфере торгового оборота ключевым партнером Узбекистана остается Россия. В начале этого года республика экспортировала в РФ товаров на 346,8 млн долларов. В Топ-5 государств, закупающих товары в Узбекистане, вошли также Китай, Турция, Казахстан и Кыргызстан.Ранее Госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, РФРоссия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.

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узбекистан, товарооборот, импорт, экспорт, инфографика