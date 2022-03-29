https://uz.sputniknews.ru/20220329/uchenye-nazvali-neojidannyy-priznak-altsgeymera-23621336.html

Ученые назвали неожиданный признак Альцгеймера

Ученые назвали неожиданный признак Альцгеймера

Одним из первых признаков болезни Альцгеймера может быть долгий дневной сон.

2022-03-29T08:00+0500

2022-03-29T08:00+0500

2022-03-29T08:00+0500

это интересно

сон

болезнь альцгеймера

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Ученые установили взаимосвязь между длительным дневным сном и болезнью Альцгеймера, сообщает РИА Новости.Исследователи несколько лет отслеживали распорядок пожилых людей, любящих устраивать дневные "сиесты". Ежегодно участники эксперимента по 14 дней носили прибор, похожий на часы. Монитор отслеживал подвижность пожилых людей. Любой продолжительный период без движения с 9 утра до 7 вечера эксперты считали сном.Участники также каждый год сдавали тест на работу когнитивных функций. Изначально у 76% испытуемых не было нарушений, у 20% они были незначительными, а еще четыре процента страдали болезнью Альцгеймера.У первой группы людей время дневного сна увеличивалось на 11 минут в год, а у второй группы — в два раза больше. У пациентов с недугом этот показатель составлял 68 минут.В итоге данные показали, что у тех людей, которые спали днем больше часа, риск развития нейродегенеративного заболевания был на 40 процентов больше, чем у тех, кто спал днем меньше часа.Это позволило сделать вывод, что рост продолжительности дневного сна связан с увеличением шансов развития болезни Альцгеймера, которая заключается в нарушении когнитивных функций. Однако ученые подчеркнули, что не обнаружили явного биологического механизма, из-за которого дневной сон может вызвать болезнь. Вероятнее всего, сонливость была лишь симптомом заболевания, а не его причиной.Читайте также: Эти продукты не едят долгожители

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сон, болезнь альцгеймера