https://uz.sputniknews.ru/20220329/uchenye-nazvali-neojidannyy-priznak-altsgeymera-23621336.html
Ученые назвали неожиданный признак Альцгеймера
Ученые назвали неожиданный признак Альцгеймера
Одним из первых признаков болезни Альцгеймера может быть долгий дневной сон.
2022-03-29T08:00+0500
2022-03-29T08:00+0500
2022-03-29T08:00+0500
это интересно
сон
болезнь альцгеймера
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1402/73/14027356_0:435:2048:1587_1920x0_80_0_0_9042367e64bdac1114cd2cda9d99dd59.jpg
Ученые установили взаимосвязь между длительным дневным сном и болезнью Альцгеймера, сообщает РИА Новости.Исследователи несколько лет отслеживали распорядок пожилых людей, любящих устраивать дневные "сиесты". Ежегодно участники эксперимента по 14 дней носили прибор, похожий на часы. Монитор отслеживал подвижность пожилых людей. Любой продолжительный период без движения с 9 утра до 7 вечера эксперты считали сном.Участники также каждый год сдавали тест на работу когнитивных функций. Изначально у 76% испытуемых не было нарушений, у 20% они были незначительными, а еще четыре процента страдали болезнью Альцгеймера.У первой группы людей время дневного сна увеличивалось на 11 минут в год, а у второй группы — в два раза больше. У пациентов с недугом этот показатель составлял 68 минут.В итоге данные показали, что у тех людей, которые спали днем больше часа, риск развития нейродегенеративного заболевания был на 40 процентов больше, чем у тех, кто спал днем меньше часа.Это позволило сделать вывод, что рост продолжительности дневного сна связан с увеличением шансов развития болезни Альцгеймера, которая заключается в нарушении когнитивных функций. Однако ученые подчеркнули, что не обнаружили явного биологического механизма, из-за которого дневной сон может вызвать болезнь. Вероятнее всего, сонливость была лишь симптомом заболевания, а не его причиной.Читайте также: Эти продукты не едят долгожители
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1402/73/14027356_0:243:2048:1779_1920x0_80_0_0_2d7b7d0eae83d12a4ab9ea041f7e7a85.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сон, болезнь альцгеймера
Ученые назвали неожиданный признак Альцгеймера
Одним из первых признаков болезни Альцгеймера может быть долгий дневной сон.
Ученые установили взаимосвязь между длительным дневным сном и болезнью Альцгеймера, сообщает РИА Новости.
"Усиливающаяся сонливость в дневное время может быть первым признаком Альцгеймера и сигналом об ускорении процесса старения", — говорится в публикации.
Исследователи несколько лет отслеживали распорядок пожилых людей, любящих устраивать дневные "сиесты". Ежегодно участники эксперимента по 14 дней носили прибор, похожий на часы. Монитор отслеживал подвижность пожилых людей. Любой продолжительный период без движения с 9 утра до 7 вечера эксперты считали сном.
Участники также каждый год сдавали тест на работу когнитивных функций. Изначально у 76% испытуемых не было нарушений, у 20% они были незначительными, а еще четыре процента страдали болезнью Альцгеймера.
У первой группы людей время дневного сна увеличивалось на 11 минут в год, а у второй группы — в два раза больше. У пациентов с недугом этот показатель составлял 68 минут.
В итоге данные показали, что у тех людей, которые спали днем больше часа, риск развития нейродегенеративного заболевания был на 40 процентов больше, чем у тех, кто спал днем меньше часа.
Это позволило сделать вывод, что рост продолжительности дневного сна связан с увеличением шансов развития болезни Альцгеймера, которая заключается в нарушении когнитивных функций. Однако ученые подчеркнули, что не обнаружили явного биологического механизма, из-за которого дневной сон может вызвать болезнь. Вероятнее всего, сонливость была лишь симптомом заболевания, а не его причиной.