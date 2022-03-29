https://uz.sputniknews.ru/20220329/video-kakie-rossiyskie-produkty-poyavyatsya-v-magazinax-uzbekistana-23640860.html

Видео: какие российские продукты появятся в магазинах Узбекистана

Видео: какие российские продукты появятся в магазинах Узбекистана

Чем привлекателен рынок Узбекистана для российских производителей – смотрите в материале Sputnik.

2022-03-29T20:01+0500

2022-03-29T20:01+0500

2022-03-29T20:01+0500

экономика

продукты

магазины

узбекистан

ташкент

выставка

рынок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1d/23640701_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_0677e4b27b978eb815b47ae4c0faf93f.jpg

ТАШКЕНТ, 29 мар – Sputnik. Более 140 компаний из 25 стран мира представляют продукты питания на Международной выставке "UzFood - 2022", начавшейся 29 марта. Стенды пестрят названиями государств: Китай, Беларусь, Болгария, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Южная Корея и, конечно же, Россия.К слову, Россия – одна из самых активных участниц выставки. В составе делегации РФ сразу несколько областей: Московская, Омская, Калининградская и Пензенская, а также Алтайский край. Все компании, представляющие регионы, разнопрофильные – производят как продукты питания, так и пищевое оборудование.Если Московская область ищет деловых партнеров, то омские предприятия уже давно сотрудничают с Узбекистаном. В частности, узбекистанцам пришлось по вкусу сгущенное молоко Любинского молочноконсервного комбината. Еще несколько производителей из Омской области привезли зерновой кофе, травяной чай, рисовую лапшу фунчозу и молочные консервы.Алтайские компании же привезли крупы и макаронные изделия.В свою очередь, Калининград привез рыбную и мясную продукцию. А вот сладостями намерены накормить узбекистанцев производители Пензенской области.По словам руководителя Центра поддержки экспорта Омской области Светланы Утюгановой, Узбекистан привлекателен для российских производителей, прежде всего, легкостью логистических процессов и таможенных процедур.Кроме этого, Узбекистан — динамично развивающаяся страна с активно растущим населением. Как стало известно в начале текущего года, численность населения республики превысила 35 млн человек, увеличившись за прошлый год на 712 тыс человек. В связи с этим рынок сбыта республики привлекает все больше иностранных компаний, среди которых и российские производители, отмечает Утюганова.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Анна Желиховская

Анна Желиховская

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

продукты, магазины, узбекистан, ташкент, выставка, рынок