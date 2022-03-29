https://uz.sputniknews.ru/20220329/video-kakie-rossiyskie-produkty-poyavyatsya-v-magazinax-uzbekistana-23640860.html
Видео: какие российские продукты появятся в магазинах Узбекистана
Видео: какие российские продукты появятся в магазинах Узбекистана
Чем привлекателен рынок Узбекистана для российских производителей – смотрите в материале Sputnik.
2022-03-29T20:01+0500
2022-03-29T20:01+0500
2022-03-29T20:01+0500
экономика
продукты
магазины
узбекистан
ташкент
выставка
рынок
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ТАШКЕНТ, 29 мар – Sputnik. Более 140 компаний из 25 стран мира представляют продукты питания на Международной выставке "UzFood - 2022", начавшейся 29 марта. Стенды пестрят названиями государств: Китай, Беларусь, Болгария, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Южная Корея и, конечно же, Россия.К слову, Россия – одна из самых активных участниц выставки. В составе делегации РФ сразу несколько областей: Московская, Омская, Калининградская и Пензенская, а также Алтайский край. Все компании, представляющие регионы, разнопрофильные – производят как продукты питания, так и пищевое оборудование.Если Московская область ищет деловых партнеров, то омские предприятия уже давно сотрудничают с Узбекистаном. В частности, узбекистанцам пришлось по вкусу сгущенное молоко Любинского молочноконсервного комбината. Еще несколько производителей из Омской области привезли зерновой кофе, травяной чай, рисовую лапшу фунчозу и молочные консервы.Алтайские компании же привезли крупы и макаронные изделия.В свою очередь, Калининград привез рыбную и мясную продукцию. А вот сладостями намерены накормить узбекистанцев производители Пензенской области.По словам руководителя Центра поддержки экспорта Омской области Светланы Утюгановой, Узбекистан привлекателен для российских производителей, прежде всего, легкостью логистических процессов и таможенных процедур.Кроме этого, Узбекистан — динамично развивающаяся страна с активно растущим населением. Как стало известно в начале текущего года, численность населения республики превысила 35 млн человек, увеличившись за прошлый год на 712 тыс человек. В связи с этим рынок сбыта республики привлекает все больше иностранных компаний, среди которых и российские производители, отмечает Утюганова.
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продукты, магазины, узбекистан, ташкент, выставка, рынок
Видео: какие российские продукты появятся в магазинах Узбекистана
В Ташкенте стартовала Международная выставка продуктов питания "UzFood - 2022". Одной из самых активных стран-участниц стала Россия. Чем привлекателен рынок Узбекистана для российских производителей – смотрите в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 29 мар – Sputnik. Более 140 компаний из 25 стран мира представляют продукты питания на Международной выставке "UzFood - 2022", начавшейся 29 марта.
Стенды пестрят названиями государств: Китай, Беларусь, Болгария, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Южная Корея и, конечно же, Россия.
К слову, Россия – одна из самых активных участниц выставки. В составе делегации РФ сразу несколько областей: Московская, Омская, Калининградская и Пензенская, а также Алтайский край. Все компании, представляющие регионы, разнопрофильные – производят как продукты питания, так и пищевое оборудование.
"На выставке у нас восемь подмосковных компаний. Мы считаем, что узбекский рынок сейчас достаточно перспективен для наших экспортеров. Надеемся, что найдем здесь деловых партнеров и расширим рынок сбыта", — рассказал представитель Центра поддержки экспорта Московской области Сергей Филиппов.
Если Московская область ищет деловых партнеров, то омские предприятия уже давно сотрудничают с Узбекистаном. В частности, узбекистанцам пришлось по вкусу сгущенное молоко Любинского молочноконсервного комбината. Еще несколько производителей из Омской области привезли зерновой кофе, травяной чай, рисовую лапшу фунчозу и молочные консервы.
"Мы представляем всю линейку молочных консервов, а также сухое молоко, сливочное масло. Нашу продукцию на рынке Узбекистана знают давно. Надеемся, что выставка позволит нам закрепиться на этом рынке", — рассказал генеральный директор торгового дома "Сибирский" Сергей Харьков.
Алтайские компании же привезли крупы и макаронные изделия.
"Как мы знаем, узбекистанцы очень любят гречневую крупу и им интересна наша продукция. Поэтому надеемся уехать с большим количеством экспортных контрактов", — поделилась со Sputnik главный специалист Центра поддержки экспорта Алтайского края Анастасия Яценко.
В свою очередь, Калининград привез рыбную и мясную продукцию. А вот сладостями намерены накормить узбекистанцев производители Пензенской области.
"Мы производим практически все – сухари, пряники, овсяное, сахарное и сдобное печенье, с зефиром, пастилой, глазурью, расписанные вручную. Мы уже работаем с Таджикистаном, поэтому имеем представление о рынке региона. Теперь надеемся, что наша продукция появится и в Узбекистане", — рассказал представитель региона Дмитрий Поляков.
По словам руководителя Центра поддержки экспорта Омской области Светланы Утюгановой, Узбекистан привлекателен для российских производителей, прежде всего, легкостью логистических процессов и таможенных процедур.
Кроме этого, Узбекистан — динамично развивающаяся страна с активно растущим населением. Как стало известно в начале текущего года, численность населения республики превысила 35 млн человек, увеличившись за прошлый год на 712 тыс человек. В связи с этим рынок сбыта республики привлекает все больше иностранных компаний, среди которых и российские производители, отмечает Утюганова.