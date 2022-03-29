https://uz.sputniknews.ru/20220329/za-sutki-rossiya-prinyala-svyshe-15-tys-bejentsev-s-donbassa-23631667.html

За сутки Россия приняла свыше 15 тыс беженцев с Донбасса

За сутки Россия приняла свыше 15 тыс беженцев с Донбасса

Продолжается масштабная эвакуация гражданского населения из ДНР и ЛНР. С начала российской спецоперации на Украины с просьбой об эвакуации в РФ обратились уже более 2 млн украинцев.

2022-03-29T14:42+0500

2022-03-29T14:42+0500

2022-03-29T14:42+0500

специальная военная операция россии в донбассе

беженцы

донбасс

эвакуация

днр

лнр

украина

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Более 15 тысяч беженцев пересекли пункты пропуска в Ростовской области на границе с Россией за прошедшие сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России.Накануне в ведомстве заявили, что всего границу с Россией уже пересекли 472,8 тысячи людей, из них 98,4 тысячи детей.Вместе с тем, за минувший день от украинских граждан поступило более двух тысяч обращений с просьбой эвакуировать их в Россию. Всего же с начала российской спецоперации с подобными просьбами к России обратились уже более 2 млн украинцев, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.Он уточнил, что украинские граждане оставляют обращения на горячей линии межведомственного координационного штаба РФ, в федеральных органах исполнительной власти, различных общественных организациях. Кроме того, — обращаются непосредственно к родным, близким и знакомым, проживающим в России.Эвакуация мирного населения из Донецких и Луганских народных республик началась на фоне обострения ситуации еще в середине февраля. Вследствие Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала военную операцию на Украине.Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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беженцы, донбасс, эвакуация, днр, лнр, украина