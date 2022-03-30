https://uz.sputniknews.ru/20220330/bolgarskiy-perets-pomojet-soxranit-molodost-23644853.html
Болгарский перец поможет сохранить молодость
Болгарский перец поможет сохранить молодость
Перец препятствует закупориванию сосудов, способствует профилактике тромбов, заболеваний сердечно-сосудистой системы и мозга.
2022-03-30T08:03+0500
2022-03-30T08:03+0500
2022-03-30T08:03+0500
это интересно
молодость
профилактика
заболевания
мозг
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ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. Болгарский перец обладает массой полезных свойств, сообщают "ИноСМИ" со ссылкой на Yahoo News Japan.Отмечается, что сладкий зеленый перец содержит хлорофилл, который обладает антиоксидантными свойствами, а также укрепляет иммунитет. Он препятствует закупориванию сосудов, тем самым снижая уровень холестерина, и обладает очищающими свойствами.Также в перце есть пиразин, который способствует разжижению крови и, как следствие, профилактике тромбов, заболеваний сердечно-сосудистой системы и мозга. Преимущественно пиразин присутствует в семенах, которые богаты калием.Содержание витамина С в перце и лимоне эквивалентно, при этом при нагревании перец не теряет этот жизненно важный элемент благодаря защите от витамина Р. Аскорбиновая кислота помогает осветлить кожу, предотвратить солнечные ожоги и выработать коллаген.Наконец бета-каротин, которым богат перец, также является антиоксидантом, позволяет замедлить процесс старения и помогает в сохранении зрения.
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MIA „Rosiya Segodnya“
молодость, профилактика, заболевания, мозг
Болгарский перец поможет сохранить молодость
Перец препятствует закупориванию сосудов, способствует профилактике тромбов, заболеваний сердечно-сосудистой системы и мозга.
ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik.
Болгарский перец обладает массой полезных свойств, сообщают
"ИноСМИ" со ссылкой на Yahoo News Japan.
Отмечается, что сладкий зеленый перец содержит хлорофилл, который обладает антиоксидантными свойствами, а также укрепляет иммунитет. Он препятствует закупориванию сосудов, тем самым снижая уровень холестерина, и обладает очищающими свойствами.
Также в перце есть пиразин, который способствует разжижению крови и, как следствие, профилактике тромбов, заболеваний сердечно-сосудистой системы и мозга. Преимущественно пиразин присутствует в семенах, которые богаты калием.
Содержание витамина С в перце и лимоне эквивалентно, при этом при нагревании перец не теряет этот жизненно важный элемент благодаря защите от витамина Р. Аскорбиновая кислота помогает осветлить кожу, предотвратить солнечные ожоги и выработать коллаген.
Наконец бета-каротин, которым богат перец, также является антиоксидантом, позволяет замедлить процесс старения и помогает в сохранении зрения.