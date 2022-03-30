https://uz.sputniknews.ru/20220330/etot-nezaslujenno-zabytyy-ovosch-pomogaet-pobedit-onkologiyu-23644670.html

Этот незаслуженно забытый овощ помогает победить онкологию

Этот незаслуженно забытый овощ помогает победить онкологию

Этот вид капусты содержит сульфорафан, который защищает организм от распространения раковых клеток и замедляет процесс старения.

2022-03-30T07:01+0500

2022-03-30T07:01+0500

2022-03-30T07:01+0500

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овощи

онкология

старение

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ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. Брокколи предотвращает развитие онкологических заболеваний и способствует быстрому восстановлению после COVID-19.Об этом сообщила врач Зухра Павлова со ссылкой на исследование, пишет РИА Новости.Этот вид капусты содержит сульфорафан, который защищает организм от распространения раковых клеток и замедляет процесс старения. Кроме того, это вещество оказывает противовирусное действие, в том числе и в случае с коронавирусом.Ученые провели эксперимент на мышах, в результате которого выяснилось, что при наличии сульфорафана уменьшалась степень поражения и снижалось воспроизведение вируса. Помимо брокколи, данное вещество содержится в репе и редисе, однако в меньшей концентрации.Специалист рекомендует добавить брокколи в ежедневный рацион. Перед приготовлением соцветия брокколи необходимо разломить и начать их обработку спустя полчаса-час.

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овощи, онкология, старение