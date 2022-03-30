https://uz.sputniknews.ru/20220330/live-sanktsii-zapada-i-gaz-za-rubli---posledstviya-dlya-mirovoy-ekonomiki-23658370.html
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Санкции Запада и газ за рубли - последствия для мировой экономики
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Санкции Запада и газ за рубли - последствия для мировой экономики
Чем антироссийские санкции обернутся для самого Запада и как на мировую экономику повлияет требование России платить за поставки газа рублями - эти и другие... 30.03.2022, Sputnik Узбекистан
2022-03-30T15:09+0500
2022-03-30T15:09+0500
2022-03-30T16:28+0500
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Смогут ли европейские страны отказаться от закупок российских энергоносителей? Как эмбарго на российскую нефть и газ отразится на европейской и мировой экономике? Согласится ли Запад платить за российский газ рублями? Реально ли сокращение импорта угля и нефти из России уже в этом году? Эти и другие темы обсуждаем в ходе видеомоста Sputnik с экспертом по энергетике, главным редактором журнала "Геоэнергетика.инфо" Борисом Марцинкевичем.
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запад, прямая трансляция, санкции, видео
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Санкции Запада и газ за рубли - последствия для мировой экономики
15:09 30.03.2022 (обновлено: 16:28 30.03.2022)
Чем антироссийские санкции обернутся для самого Запада и как на мировую экономику повлияет требование России платить за поставки газа рублями - эти и другие вопросы разберем в ходе видеомоста Sputnik.
Смогут ли европейские страны отказаться от закупок российских энергоносителей? Как эмбарго на российскую нефть и газ отразится на европейской и мировой экономике? Согласится ли Запад платить за российский газ рублями? Реально ли сокращение импорта угля и нефти из России уже в этом году? Эти и другие темы обсуждаем в ходе видеомоста Sputnik с экспертом по энергетике, главным редактором журнала "Геоэнергетика.инфо" Борисом Марцинкевичем.