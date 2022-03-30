https://uz.sputniknews.ru/20220330/live-sanktsii-zapada-i-gaz-za-rubli---posledstviya-dlya-mirovoy-ekonomiki-23658370.html

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Санкции Запада и газ за рубли - последствия для мировой экономики

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Санкции Запада и газ за рубли - последствия для мировой экономики

Чем антироссийские санкции обернутся для самого Запада и как на мировую экономику повлияет требование России платить за поставки газа рублями - эти и другие... 30.03.2022, Sputnik Узбекистан

2022-03-30T15:09+0500

2022-03-30T15:09+0500

2022-03-30T16:28+0500

видео

запад

прямая трансляция

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1e/23658665_0:0:1351:761_1920x0_80_0_0_b41c7e3fa139cfc0ebed42a2f6d33047.jpg

Смогут ли европейские страны отказаться от закупок российских энергоносителей? Как эмбарго на российскую нефть и газ отразится на европейской и мировой экономике? Согласится ли Запад платить за российский газ рублями? Реально ли сокращение импорта угля и нефти из России уже в этом году? Эти и другие темы обсуждаем в ходе видеомоста Sputnik с экспертом по энергетике, главным редактором журнала "Геоэнергетика.инфо" Борисом Марцинкевичем.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

запад, прямая трансляция, санкции, видео