https://uz.sputniknews.ru/20220330/novoe-sredstvo-izmereniya-moschi-chem-vygoden-otkaz-ot-dollara---video-23669095.html

"Новое средство измерения мощи": чем выгоден отказ от доллара - видео

"Новое средство измерения мощи": чем выгоден отказ от доллара - видео

Переход на расчеты в национальной валюте серьезно изменят расстановку сил на экономическом рынке, считает экономист. Чем выгоден России и другим странам отказ от привязки к доллару - в интервью Sputnik

2022-03-30T21:42+0500

2022-03-30T21:42+0500

2022-03-30T21:42+0500

видео

доллары

интервью

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Почему Запад переоценил долларовую зависимость всего мира, и для чего Евразийскому экономическому союзу создавать свой платежный инструмент, в интервью Sputnik рассказал известный экономист Алексей Маслов.Как объяснил эксперт, единая система расчётов, которая существует сегодня, привязана к долларовой массе. Как следствие любой платеж, который идет из России, например, в Китай проходит через американский банк. В любом случае, когда торговля идет между Россией и Китаем, Россией и Узбекистаном, всегда есть некий "посредник", который участвует в процессе и отслеживает платежи, а также влияет на "вес" той или иной страны на экономическом рынке.На фоне сложившейся ситуации страны ЕАЭС подходят к тому, что нужно вести расчеты напрямую и прорабатывают варианты замены доллару и евро.К чему это может привести и чем еще прямые расчеты выгодны России и другим странам, смотрите в полной версии интервью на канале Sputnik Узбекистан.

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доллары, интервью, видео