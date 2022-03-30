https://uz.sputniknews.ru/20220330/novoe-sredstvo-izmereniya-moschi-chem-vygoden-otkaz-ot-dollara---video-23669095.html
"Новое средство измерения мощи": чем выгоден отказ от доллара - видео
"Новое средство измерения мощи": чем выгоден отказ от доллара - видео
Переход на расчеты в национальной валюте серьезно изменят расстановку сил на экономическом рынке, считает экономист. Чем выгоден России и другим странам отказ от привязки к доллару - в интервью Sputnik
2022-03-30T21:42+0500
2022-03-30T21:42+0500
2022-03-30T21:42+0500
видео
доллары
интервью
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Почему Запад переоценил долларовую зависимость всего мира, и для чего Евразийскому экономическому союзу создавать свой платежный инструмент, в интервью Sputnik рассказал известный экономист Алексей Маслов.Как объяснил эксперт, единая система расчётов, которая существует сегодня, привязана к долларовой массе. Как следствие любой платеж, который идет из России, например, в Китай проходит через американский банк. В любом случае, когда торговля идет между Россией и Китаем, Россией и Узбекистаном, всегда есть некий "посредник", который участвует в процессе и отслеживает платежи, а также влияет на "вес" той или иной страны на экономическом рынке.На фоне сложившейся ситуации страны ЕАЭС подходят к тому, что нужно вести расчеты напрямую и прорабатывают варианты замены доллару и евро.К чему это может привести и чем еще прямые расчеты выгодны России и другим странам, смотрите в полной версии интервью на канале Sputnik Узбекистан.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
доллары, интервью, видео
"Новое средство измерения мощи": чем выгоден отказ от доллара - видео
Переход на расчеты в национальной валюте серьезно изменят расстановку сил на экономическом рынке, считает экономист. Чем выгоден России и другим странам отказ от привязки к доллару - в интервью Sputnik.
Почему Запад переоценил долларовую зависимость всего мира, и для чего Евразийскому экономическому союзу создавать свой платежный инструмент, в интервью Sputnik рассказал известный экономист Алексей Маслов.
Как объяснил эксперт, единая система расчётов, которая существует сегодня, привязана к долларовой массе. Как следствие любой платеж, который идет из России, например, в Китай проходит через американский банк. В любом случае, когда торговля идет между Россией и Китаем, Россией и Узбекистаном, всегда есть некий "посредник", который участвует в процессе и отслеживает платежи, а также влияет на "вес" той или иной страны на экономическом рынке.
"Если мы посмотрим на производство сельхозпродукции в Таджикистане, в Узбекистане, в Казахстане, оно огромное, очень успешное, эффективное. Эти страны являются одними из самых успешных с точки зрения производства продуктов питания и сельхозпродукции во всем мире. Но если мы измеряем их в долларовой массе, они просто буквально стерты с лица земли. В этом плане мы сейчас ищем новое средство платежа, а точнее новое средство измерения экономической мощи", - отметил эксперт.
На фоне сложившейся ситуации страны ЕАЭС подходят к тому, что нужно вести расчеты напрямую и прорабатывают варианты замены доллару и евро.
К чему это может привести и чем еще прямые расчеты выгодны России и другим странам, смотрите в полной версии интервью на канале Sputnik Узбекистан.